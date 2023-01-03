Один из финишных, 10 выпуск шоу "Холостяк" запомнился зрителям громкой ссорой между девушками. Почти все прочитали письмо Алекса Топольского для Марины, которое было на виду в ее комнате. Юля "Медуза", которая оставила шоу в этом эпизоде, прокомментировала скандал.

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Юля высказалась о скандале с письмом

Девушка призналась, что получает много сообщений от фанатов о разочаровании в ней. Она ответила, почему на самом деле произошла такая ситуация.

Последняя неделя на проекте после похищения социальных сетей и личных данных для меня стала невыносимой и мне было совершенно все равно, что подумают люди, когда мы попали в этот капкан, читая письмо Алекса для Марины,

– поделилась Юлия.

Бывшая участница заметила, что не считает себя виновной, потому что в настоящей жизни такая ситуация с письмом была бы невозможна. Она добавила, что в целом ситуация выглядела беззаботно – девушки просто из любопытства побежали посмотреть, что там. "Лучше бы я этого не видела, как и письмо с такими громкими словами, написанное на третьей неделе после первого свидания".



Письмо Алекса к Марине / Фото из инстаграма Юлии

Юлия Кучеренко также высказалась о свидании Алекса с Мариной. Накануне у девушки была индивидуальная встреча с "Холостяком", и в тот же день он пришел в дом, чтобы организовать свидание для другой. Это еще больше выбило ее из колеи, несмотря на формат шоу.

"Вы же понимаете, что и свидание в доме с Мариной, сразу после нашего (классно, что я вообще вернуться успела домой) вызвало откровенное удивление. Да это еще и после того, как на прошлой неделе я рассказывала о моих отношениях, в которых появилась третья, и как только я почувствовала – отпустила, потому что если у мужчины вызывает хоть маленькие сомнения и колебания присутствие другого – ему не быть моим мужем. На проекте я заверила себя, что это шоу и формат такой, но два свидания подряд уже на таком на этапе после разговоров о доверии... не выдерживаю".

Добавим, Юля уже комментировала вылет из романтического реалити-шоу Она призналась, что в выпуске не показали ее монолог, а также обратилась к оставшимся девушкам. Участница вспомнила их последнюю ночь вместе, когда "все всё понимали ".