Без косметики та укладок: як учасниці "Холостяка" виглядають без макіяжу – фотопорівняння

"Холостяк" Алекс Топольський звик бачити учасниць нафарбованими та в образах, підібраних стилістами. Проте на вечірці в 4 випуску дівчата з'явилися без макіяжу та в однакових look. Як вони виглядали без косметики, дивіться далі.

Господинею дому на четвертому тижні проєкту "Холостяк" була Аліна, яка активно критикує Алекса після кожного випуску. Саме вона запропонувала конкуренткам з'явитися на церемонії троянд не в розкішних сукнях, а в однакових повсякденних аутфітах – джинсах скіні та світло-блакитних сорочках оверсайз. Однак найголовніша умова – без макіяжу, передає 24 канал.

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Усі учасниці 12 сезону "Холостяка" погодилися показатися Алексу Топольському без косметики, а він, звичайно ж, оцінив.

Оце так, клас. Здивувало те, що дівчата були без мейкапу. Усі мали класний вигляд. Класна ідея, мені подобається,

– відреагував Алекс Топольський.

Так, реаліті-шоу "Холостяк" руйнує телевізійні стереотипи, за якими для ефектного вигляду в кадрі наносять тонну гриму, та доводить, що натуральність – найкращий тренд. Як заворожуюче виглядають претендентки на серце Топольського без мейку, дивіться у фотопорівнянні Showbiz 24.

Як учасниці "Холостяка-12" виглядають без макіяжу та з косметикою

Марина з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

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Саша з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Юля з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Віка з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Саша з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Аліна з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Катя з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Юля з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Ліза з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Роксолана з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24

Аміна з "Холостяка" без та з макіяжем / Фотоколаж Showbiz 24