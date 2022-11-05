У 2 випуску "Холостяка-12" було 19 учасниць, які отримали троянди на першій вечірці. Кожна з дівчат прагнула вразити Алекса, однак це вдалося не всім. Чоловік відпустив додому шість красунь, з якими не бачить майбутнього.

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Першою проєкт покинула Елізабет. Під час розмови з дівчиною Алекс зрозумів, що не бачить спільного майбутнього, розвитку стосунків. Тому вирішив не витрачати час і відпустив Елізабет.

Після індивідуального спілкування з "Холостяком" додому поїхала Оля. Алекс не думає, що між ними може бути щось більше за симпатію, тому попрощався.

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Після індивідуального побачення Алекс Топольський попрощався з Анастасією. "Холостяк" підготував для її сина день народження, сподівався, що їхнє спілкування буде легке, але все було не так. Алекс дізнався, що попередні стосунки Насті будувалися на фінансовій вигоді, що неприйнятно для нього. Дівчина не розповідала про почуття, лише про гроші, тому він вирішив попрощатися того ж вечора.

Четвертою дівчиною, яка покинула проєкт на другому тижні, була Анастасія. "Холостяк" запросив її на індивідуальне побачення, після чого відбулася відверта розмова. Алекс зрозумів, що наразі Анастасія не розуміє, чого хоче від життя і це спонукало чоловіка попрощатися.

На церемонії троянд Алекс попрощався з Оленою та Аделіною.