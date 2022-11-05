Если предыдущий холостяк Михаил Заливако так боялся выгнать не ту участницу, что сделал два дома, Алекс Топольский стремительно отсеивает девушек, передает 24 канал. Только за первую неделю проекта домой поехали шесть претенденток на его сердце. Удивительно, но сети такая позиция главного героя по душе.

Интересно Холостяк 12 сезон 2 выпуск: первые свидания в Украине и романтическая прогулка в Стамбуле

Как в сети расхвалили "Холостяка"

Подавляющему большинству зрителей кажется, что когда Алекс Топольский так быстро отпускает девушек, то действительно пришел на проект за любовью и знает, какую девушку хочет видеть рядом:

"Алекс довольно здравомыслящий, думает головой. Думаю, он в итоге сделал правильный выбор. Видно, что ложь и манипуляции с ним не пройдут, это радует";

"Мне не показался жестким. Он просто не любит манипуляции и неплохо видит суть";

"У меня все с его мыслями сходится";

"Холостяк, респект. Такой четкий и конкретный мужчина";

"В этом году холостяк мудр, благоразумен и красив, молодчинка";

"Я в шоке с тем, насколько быстро он принимает решение. Но они супер логичны";

"Самый умный холостяк с самым высоким IQ за все предыдущие сезоны! Браво".

В комментариях также шутят, что, учитывая решительность Алекса Топольского, это будет кратчайший сезон "Холостяка", и финальную церемонию покажут уже через неделю. Или в проекте вообще останется только ведущий Григорий Решетник:

"С такими темпами на проекте только Гриша останется";

"Короче, в следующем выпуске будет финал уже. Все остальные пойдут в этом";

"Там всех сегодня уже выгнали что ли".

"Холостяк" Алекс Топольский с ведущим Григорием Решетником / Фото СТБ

Однако есть и те, кому "Холостяк" показался слишком жестоким: "Холостяк очень продуман и жесток. Как на рынке: немного что-то не то отвечает – пока. Не пытается даже понять. Идеальных не существует, его же слова, кстати... Как-то он резко очень выбирает".

Интересно Участница "Холостяка" родила второго ребенка после проекта: она забеременела от друга

Кто покинул проект "Холостяк" во 2 выпуске