Вышивальщица и художница из Смелы Юлия Кучеренко призналась, что выбор Алекса Топольского ее не удивил, ведь, уходя из проекта в 10 выпуске, она сказала Кате, что болеет за нее. Девушка рада, что в "Холостяке-12" победило добро, а не Саша Мудрая, ведь в доме она вела себя ужасно.

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Юля из "Холостяка" обозвала Сашу Мудрую

Юля понимала, что в проекте Саша Мудрая продержится долго, ведь делала шоу, но в ее историю с Алексом Топольским она не верила.

Мы Сашу Мудрую воспринимали в доме с той позиции, как она общалась с нами. Как последняя стерва. Мы ее вообще не воспринимали как наполняющую, вдохновляющую и цепляющую Алекса женщину. Мы думали, что она дойдет до финала, но у нас были свои взгляды, почему она держится. Сашка такая скандалистка, она интересна, и она будет в проекте,

– выразилась Юля Кучеренко.

После проекта она тесно общается и видится с Сашей Погореловой, Катей, Викой Варлей и Еленой Тацишиной, выбывшей во 2 выпуске. Однако зла ни на кого не держит, даже со скандалисткой Мудрой время от времени связывается.

"В общем со всеми девушками нормальные отношения. С Мудрой иногда даже переписываемся. Я не скажу, что мы разошлись все в конфликтах, в принципе нормальные человеческие отношения, но ближайшее – это Саша, Катя, Вика и Елена Петровна", – высказалась девушка.

Участницы "Холостяка-12" с Григорием Решетником / Фото из инстаграма Юли

Кстати, именно в этой компании, но без Варлей, которая в США, Катя Лозовицкая смотрела финал "Холостяка". Тогда в сети поползли слухи, что после проекта они с Алексом не вместе, ведь она была в Киеве, а он отдыхал на Бали.