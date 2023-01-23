У мережі закидали, що на шоу "Холостяк-12" Саша Мудра прийшла за піаром, адже напередодні знімалася в литовському шоу "Кохання без кордонів". Однак на проєкт вона потрапила випадково – журналістка знайшла її профіль у фейсбуці й покликала на кастинг.

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Саша Мудра з "Холостяка" про зйомки у шоу в Литві

"Мені несподівано зателефонувала одна журналістка. Сказала, що знайшла мою сторінку на фейсбуці і її дуже цікавить моя персона у ролі учасниці реаліті-шоу про кохання. На той момент моє серце було вільне, а планів на літо ще не було. Вона запросила мене на кастинг, я погодилася", – пригадала Саша.

Вона пройшла кастинг і місяць знімалася в Литві з сімома українками. "Це був мій перший досвід під прицілом камер 24 на 7. Спочатку було дискомфортно, але ми швидко втягнулися", – каже дівчина. За правилами проєкту у фіналі вона мала б зійтися з литовцем, але була єдиною учасницею, яка не знайшла кохання.

Особисто для мене цей проект закінчився нічим. Я єдина, хто залишилась без пари, ще литовець теж, але краще бути одній, ніж з недоробкою. Тому це був класний досвід,

– підсумувала Саша Мудра.

Саша Мудра з "Холостяка" на зйомках у Литві / Фото з інстаграм-сторіс

Саша Мудра з "Холостяка" на зйомках у Литві / Фото з інстаграм-сторіс

До речі, одна з найефектніших учасниць "Холостяка" Вікторія Варлей заявила, що Саша Мудра вже не самотня. Після проєкту вона закрутила роман з заможним американцем, який і допоміг їй перебратися у США після вторгнення Росії. Акторка навіть знайома з цим чоловіком, адже втрьох вони ходили в музей у Маямі та вечеряли в ресторані, де бойфренд Саші замовив усе з меню й оплатив сам.