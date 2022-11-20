Марина з "Холостяка" прокоментувала гаряче побачення в замку: чи соромно їй за себе

У 4 випуску "Холостяка" Алекс Топольський пішов на індивідуальне побачення з косметологинею Мариною. Вони провели вікенд у замку, де дівчина проявила ініціативу й перша поцілувала героя. Після виходу гарячого епізоду в ефір вона зізналася, що за свою поведінку їй не соромно.

Саме Марина перемогла у грі "на слабо" від ведучого Григорія Решетника та відправилася на вікенд з "Холостяком" у замок-музей Радомисль. Якщо когось здивувало, що їхнє друге побачення мало не закінчилося інтимом, то сама учасниця ні про що не шкодує, каже, що піддалася своїм бажанням.

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Марина прокоментувала гаряче побачення з "Холостяком"

Щодо пристрасті, яка сталася в замку. Насправді я ось така. Ніхто не змушував мене, і не було ніякого сценарію. Я не граю в ігри неприступної дівчинки. Я просто піддалась своїм емоціям, і проявила свою ініціативність. Я просто вкотре обрала бажання, а не страх,

– прокоментувала Марина.

Дівчина також розповіла, що глядачі на її пристрасть з Алексом відреагували по-різному – хтось розкритикував, а хтось навпаки захопився її рішучістю.

"Для когось це було вау і сміливо, комусь здалося, що Алекс був різким, а комусь була різкою я. Комусь сором. Мені взагалі смішно чомусь", – зізналася учасниця "Холостяка".

що за поцілунками Алекса та Марини спостерігали четверо людей зі знімальної команди. Про це косметологиня розповіла в інстаграм-сторіс: "Я не звертала увагу на це. У мене була своя атмосфера".

"Холостяк" Алекс Топольський на побаченні з Мариною в замку / Фото з її інстаграму