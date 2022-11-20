Именно Марина победила в игре "на слабо" от ведущего Григория Решетника и отправилась на уик-энд с "Холостяком" в замок-музей Радомысль. Если кого-то удивило, что их второе свидание чуть не закончилось интимом, то сама участница ни о чем не жалеет, говорит, что подверглась своим желаниям.

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Марина прокомментировала горячее свидание с "Холостяком"

Что касается страсти, которая произошла в замке. На самом деле, я вот такая. Никто не заставлял меня, и не было никакого сценария. Я не играю в игры неприступной девочки. Я просто поддалась своим эмоциям и проявила свою инициативность. Я просто еще раз выбрала желание, а не страх,

– прокомментировала Марина.

Девушка также рассказала, что зрители на ее страсть с Алексом отреагировали по-разному – кто раскритиковал, а кто наоборот восхитился ее решимостью.

"Для кого-то это было вау и смело, кому-то показалось, что Алекс был резким, а кому-то была резкой я. Кому-то стыд. Мне вообще смешно почему-то", – призналась участница "Холостяка".

Интересно, что за поцелуями Алекса и Марины наблюдали четыре человека из съемочной команды. Об этом косметологша рассказала в инстаграм-сторис: "Я не обращала внимания на это. У меня была своя атмосфера".

"Холостяк" Алекс Топольский на свидании с Мариной в замке / Фото с ее инстаграма