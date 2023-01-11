Алекс не зміг підтримати, – Саша зізналась, з яким страхом стикнулась на "Холостяку"

Учасниця проєкту "Холостяк" Саша Погорєлова попрощалась з Алексом за крок до фіналу. Вона розповіла, чому виліт не був для неї здивуванням, та зізналась про страх, з яким зіткнулась на шоу.

За крок до фіналу, в 11 випуску проєкту, шоу покинуло двоє дівчат – Марина та Саша. Остання спершу неоднозначно коментувала виліт, але тепер прояснила, що думає про шоу.

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Саша Погорєлова про вихід з шоу та Алекса

Колишня учасниця романтичного реаліті розповіла, що на проєкті все відбувається дуже швидко, тож "Холостяк" – немов маленьке життя. Дівчина зізналась, які почуття мала до Алекса Топольського.

Мені він дійсно подобався, але звісно мені було усього мало. Мало уваги, мало побачень, мало часу проведеного разом. І я відчувала як потроху згасаю. Я думаю, будь-яка дівчина мене зрозуміє, адже, коли людина тобі подобається, хочеться проводити весь час разом, а тут потрібно було ділити все з іншими дівчатами.

Саша поділилась, що не була здивована вильотом. Для неї це було очікувано, бо для реального життя тих емоцій, які мала вона й головний герой, було недостатньо для побудови чогось серйозного. "Все ж таки це шоу і якщо комусь пощастило, пройти крізь все це і дійсно закохатися по самі вуха, це просто люди, які створені один для одного".

Страх, з яким зіткнулась Саша, але не отримала підтримки

Погорєлова також вперше розповіла, що з першої появи на проєкті несподівано зрозуміла, що боїться камер. Для неї чоловік – той, хто підтримає. Тоді як Алекс не лише цього не робив, але й наголошував на сором'язливості дівчини.

Цього ніхто не очікував. Я завжди максимально відкрита, не сором'язлива і в мене був досвід публічних виступів. Але на шоу, кожен раз, побачивши камеру, мене тригерило. Алекс, на жаль, не зміг мене підтримувати в ці моменти. Іноді він навіть наголошував на тому, що я нервую. Це мені не дуже подобалось,

– зізналась учасниця.



Саша на шоу / Фото з інстаграму дівчини

Саша додала, що вдячна операторам, які знайомили її з камерами, та дівчатам – Вікторії й Саші Мудрій, які ділилися порадами на власному досвіді.

"Звикла я до них через 11 тижнів на проєкті? Ні. Розслабитись на 100% вдалось тільки, коли я зустрілась з близькими, яких давно не бачила, в ці моменти камер для мене не існувало. Звісно увесь час мене бісило, що я виглядаю гірше, ніж у реальному житті. Як? Чому саме я і в мене так? Увесь час я була скута, була не я. Можливо саме тому багатьом я здалась трішки зухвалою у перших випусках".

Дівчина підсумувала, що достатньо зреалізувалась для свого віку, тому зараз хоче віднайти свою людину та побудувати з нею стосунки.