В шаге от финала, в 11 выпуске проекта, шоу покинуло две девушки – Марина и Саша. Последняя сначала неоднозначно комментировала вылет, но теперь прояснила, что думает о шоу.

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Саша Погорелова о выходе из шоу и Алексе

Бывшая участница романтического реалити рассказала, что на проекте все происходит очень быстро, поэтому "Холостяк" - как маленькая жизнь. Девушка призналась, какие чувства испытывала к Алексу Топольскому.

Мне он действительно нравился, но, конечно, мне было всего мало. Мало внимания, мало свиданий, мало времени проведенного вместе. И я чувствовала как понемногу угасаю. Я думаю, любая девушка меня поймет, ведь когда человек тебе нравится, хочется проводить все время вместе, а здесь нужно было делить все с другими девушками.

Саша поделилась, что не была удивлена вылетом. Для нее это было ожидаемо, потому что для реальной жизни тех эмоций, которые испытывала она и главный герой, было недостаточно для построения чего-то серьезного. "Все-таки это шоу и если кому повезло, пройти сквозь все это и действительно влюбиться по самые уши, это просто люди, которые созданы друг для друга".

Страх, с которым столкнулась Саша, но не получила поддержки

Погорелова также впервые рассказала, что с первого появления на проекте неожиданно поняла, что боится камер. Для нее мужчина – тот, кто поддержит. В то время как Алекс не только этого не делал, но и отмечал застенчивость девушки.

Этого никто не ожидал. Я всегда максимально открыта, не застенчива и у меня был опыт публичных выступлений. Но на шоу, каждый раз, увидев камеру, меня триггерило. Алекс, к сожалению, не смог поддерживать меня в эти моменты. Иногда он даже подчеркивал, что я нервничаю. Это мне не очень нравилось,

– призналась участница.



Саша на шоу / Фото с инстаграма девушки

Саша добавила, что благодарна операторам, знакомившим ее с камерами, и девушкам – Виктории и Саше Мудрий, которые делились советами на собственном опыте.

"Привыкла я к ним через 11 недель на проекте? Нет. Расслабиться на 100% удалось только, когда я встретилась с близкими, которых давно не видела, в эти моменты камер для меня не существовало. Конечно, все время меня бесило, что я выгляжу хуже, чем в реальной жизни. Как? Почему именно я и у меня так?".

Девушка подытожила, что достаточно реализовалась для своего возраста, поэтому сейчас хочет найти своего человека и построить с ним отношения.

Заметим, Марина, которая тоже покинула шоу в 11 выпуске, также высказалась о вылете из "Холостяка". Девушку смутило то, с какими словами с ней простился Алекс Топольский. Она опровергла мысли о том, что стесняется своего происхождения, но добавила, что имеет, что сказать.