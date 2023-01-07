В 11 випуску шоу "Холостяк" четверо дівчат знайомили Алекса Топольського зі своїми батьками. Погорєлова і Катя знайомили чоловіка у Києва, Саша Мудра влаштувала зустріч з друзями, а от Марина поїхала показати свого обранця на Харківщину у рідне село. Там її батько показав свою ферму, а мама з сестрою влаштували пишне застілля у рідному домі.

До слова Холостяк 12 сезон 11 випуск: хто покинув шоу за крок до фіналу

У випуску були моменти, коли Марина неодноразово згадувала, що їй неприємно бути на фермі у батька і сама вона рідко приїжджає додому, бо влаштувала комфортне життя у великому місті. Через це Топольський зауважив, що вона, можливо, соромиться свого походження, а йому потрібна дівчина, яка визнає своє минуле і готова з ним йти у майбутнє. Відтак, дівчина покинула проєкт, але в інстаграмі вона відреагувала на його рішення.

"Ось і закінчилась наша історія… Мене найбільше бентежить навіть не те, що не склалось. А те, з якими словами ми попрощались. Я не стала сперечатись, бо у його виборі вже нічого б не змінилось… Так багато чого є розповісти, але все розповім вже голосом", – сказала Марина.

Вона продовжила, що якби вона соромилась своєї родини чи коріння, то не стала б їхати до батьків з Алексом на Харківщину.

Та я б тоді запросила друзів в Київ, та й все. Стала б я тоді весь проєкт казати, що я – з села і захищати це? Стала б я казати Алексу, що колись доїла корову, якби я цього соромилась? Ні. Боляче чути було його слова, бо людина яка не цінує родину – то не людина для мене. Всі подробиці згодом,

– заінтригувала дівчина.



Марина з "Холостяка" прокоментувала свій виліт з шоу / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що у фінал 12 сезону "Холостяка" пройшли Саша Мудра і Катя Лозовицька. Вони поїдуть з Алексом на індивідуальні побачення на острів Мадейра, після чого познайомляться у Львові з мамою холостяка.