Відчула полегшення, – Саша неоднозначно прокоментувала виліт з "Холостяка" в 11 випуску

Після знайомства з батьками в 11 випуску "Холостяк" відпустив одразу двох дівчат – Марину та Сашу Погорєлову. Остання зізналася, що не шокована. Це рішення Топольського було для неї цілком очікуваним.

Після вильоту з "Холостяка-12" чимало дівчат поливають брудом і проєкт, і Алекса Топольського. Однак Саша Погорєлова повелася гідно не лише на церемонії троянд, а й після виходу 11 випуску в ефір. Дівчина не шкодує про участь, адже на шоу "зустріла дуже крутих людей". Вочевидь, вона мала на увазі не головного героя, адже пообіцяла, що ще розкриє подробиці їхнього розставання.

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Саша Погорєлова прокоментувала виліт з "Холостяка"

От і завершився мій останній тиждень на проєкті. Насправді зараз я відчула невеличке полегшення. Тепер останній випуск я можу дивитися абсолютно спокійно, не нервуючи,

– написала Саша Погорєлова.

"Супер здивована та шокована я не була. Ви все бачили. Але мені сподобалася фраза, яку я сказала, коли їхала у машині: "Я їду у своє щасливе життя", – додала дівчина в інстаграм-сторіс.

Саша Погорєлова і "Холостяк" на знайомстві з її батьками / Фото СТБ

Цікаво, що в коментарях Сашу засипали компліментами, які на адресу Алекса Топольського "прилітають" рідко:

"Дуже гідно пішла. Без сліз, без сопель, ще й повітряний цьомчик в кінці! Якщо воно не твоє, чого ото ридати. Молодець";

"Вас полюбило дуже багато людей, світла та позитивна дівчина";

"Радію за вас. Холостяк на камеру розмірковує як він любить щирих дівчат, а потім залишає Мудру";

"Сашо, це не ви не для нього, це він не для вас";

"Все, тепер нема за кого вболівати. Як, ну як можна було відпустити таку дівчинку? Потім буде лікті собі кусати. Мудра і поруч не стояла з нашою Сашею".

Нагадаємо, в 11 випуску "Холостяка" Алекс Топольський відпустив Сашу зі словами: "Я захоплююся твоєю щирістю та добрим серцем, яке мені не хочеться поранити. Але, дослухаючись до свого… Воно каже мені тебе відпустити". Так, у фіналі залишилися Саша Мудра та Катя. Вони полетять на побачення і познайомляться з мамою героя у Львові.