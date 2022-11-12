Александра стала хозяйкой дома на вторую неделю в "Холостяке". Она устроила в доме участниц жесткие правила, согласно которым другие девушки должны были убирать в ее комнате, делать массаж, макияж и готовить завтрак.
К слову Холостяк 12 сезон 3 выпуск: горячая фотосессия для Алекса, свидание во Львове и скандал в доме
На церемонии роз девушки не стерпели и пожаловались на Сашу Алексу Топольскому. "Я возмущен этой информацией, потому что она совершенно не соответствовала тому образу, который я создал о Саше", – прокомментировал "Холостяк".
Саша Мудра отреагировала на скандал в "Холостяке"
Александра прокомментировала возникший в доме скандал. Она поделилась, что прежде всего думает об Алексе и о том, какой будет рядом с ним.
Не смотря на мои "жесткие" правила в доме, и эту "вдохновляющую" речь девушек на церемонии, Алексу гораздо важнее, которая я рядом с ним. Количество людей и их давление не может повлиять на мое мнение. Я уважаю окружающих, но это не значит, что я должна забывать о собственных желаниях,
– подчеркнула Саша.
"Каждая из девушек находится здесь ради одного мужчины и, как известно, в любви каждый сам за себя. Это абсолютно нормально. Очень благодарна Алексу за наше сказочное свидание во Львове, которое нас сблизило".
Саша на церемонии роз / Фото из инстаграма Александры
Девушка также прокомментировала несостоявшийся поцелуй в конце ее свидания с Алексом. "Было очень легко и комфортно рядом с человеком, но с поцелуем все же решила не торопиться. Пусть пофантазирует", – ответила Саша.
Читайте также Холостяк 12 сезон 3 выпуск: сколько девушек вылетело из проекта
В сети поклонники делятся разными мнениями относительно правил Александры в доме участниц. Кому-то ее поступок кажется диктаторским:
- "Сори, но рабство было отменено много лет назад. Уважение личных границ должно быть вне всяких досок. Жаль, что паразитарное мышление все еще в моде. Фу";
- "Неприятный человек".
Но многие наоборот хвалят Сашу за выдержку и то, как она борется с конкурентками.
- "С правилами конечно немного перемудрили, был определенный перебор, но думаю, что это было сделано специально, чтобы их помучить и позлить, типа шутка";
- "Безразлично тех девушек, они уже взрослые девочки и могли бы говорить сразу, что их не устраивает. А вы непревзойденная";
- "Твое поведение на шоу – это поведение человека, знающего себе цену";
- "Первый поцелуй должен быть твоим, но что-то ты натупила. Ненавижу эгоисток, но что-то в тебе цепляет, пожалуй, милота, и то, как на тебя смотрит Алекс, что продолжаю болеть за тебя";
- "Я болею только за вас! И даже девушки не изменили мое мнение".