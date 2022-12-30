Дратувало, – Саша з "Холостяка" розповіла про участь у реаліті в Литві та складні зйомки шоу

Олександра Мудра, учасниця "Холостяка-12", відповіла на запитання шанувальників. Вона поділилась, що не подобалось їй на проєкті та як шоу відрізнялось від схожого в Литві.

Сьогодні, 30 грудня, на екрани вийде наступний випуск шоу "Холостяк" 12 сезон. Напередодні Саша Мудра відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз.

До слова Холостяк 12 сезон 9 випуск: п'янке побачення в барі, скандал з Мудрою та раптовий виліт

Саша Мудра про проєкт та Холостяка

Олександра відповіла, що вважає свій характер потужнішим, ніж характер Алекса Топольського: "Буду щирою. Так, відчуваю, ще з нашого першого побачення".

Також Саша поділилась, що найважчим в участі у шоу були "відсутність людського сну" та "контроль 24/7". До того ж у дівчини запитали про те, чи готували учасниці собі їжу на шоу. У відповіді вона згадала про литовський проєкт, у якому вона брала участь.

На мій жаль, ми готували собі самі. Це дуже дратувало, тому що часу було в обріз. А от на литовському проекті, про який ви так любите мені писати, у нас був шеф-кухар.

, кілька тижнів тому у мережі побачили анонси випусків литовського реаліті-шоу " Кохання без кордонів ", що виходило на екрани у 2021 році. На них засвітилась і Саша Мудра, що збентежило глядачів "Холостяка".

Саша Мудра про "Холостяк" / Фото з інстаграм-сторіз

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