Сьогодні, 30 грудня, на екрани вийде наступний випуск шоу "Холостяк" 12 сезон. Напередодні Саша Мудра відповіла на запитання прихильників в інстаграм-сторіз.
До слова Холостяк 12 сезон 9 випуск: п'янке побачення в барі, скандал з Мудрою та раптовий виліт
Саша Мудра про проєкт та Холостяка
Олександра відповіла, що вважає свій характер потужнішим, ніж характер Алекса Топольського: "Буду щирою. Так, відчуваю, ще з нашого першого побачення".
Також Саша поділилась, що найважчим в участі у шоу були "відсутність людського сну" та "контроль 24/7". До того ж у дівчини запитали про те, чи готували учасниці собі їжу на шоу. У відповіді вона згадала про литовський проєкт, у якому вона брала участь.
На мій жаль, ми готували собі самі. Це дуже дратувало, тому що часу було в обріз. А от на литовському проекті, про який ви так любите мені писати, у нас був шеф-кухар.
Саша Мудра про "Холостяк" / Фото з інстаграм-сторіз
Що розповідають учасниці про шоу "Холостяк"
- Вікторія Варлей, яка вибула у 9 випуску, обурюється через монтаж у проєкті. За її словами, вона пішла з шоу за власним бажанням, а показали це по-іншому.
- Юля "Медуза" розповіла про останнє побачення з Алексом: вона хотіла обрати кераміку, але редактори вирішили по-своєму та відправили її на неонову фотосесію.