Сегодня, 30 декабря, на экраны выйдет следующий выпуск шоу "Холостяк" 12-го сезона. Накануне Саша Мудра ответила на вопросы поклонников в инстаграм-стороз.

К слову Холостяк 12 сезон 9 выпуск: опьяняющее свидание в баре, скандал с Мудрой и внезапный вылет

Саша Мудра о проекте и Холостяка

Александра ответила, что считает свой характер более мощным, чем характер Алекса Топольского: "Буду искренней. Да, чувствую, еще с нашего первого свидания".

Также Саша поделилась, что самым трудным в участии в шоу было "отсутствие человеческого сна" и "контроль 24/7". К тому же у девушки спросили, готовили ли участницы себе еду на шоу. В ответе она вспомнила о литовском проекте, в котором она участвовала.

К моему сожалению, мы готовили себе сами. Это очень раздражало, потому что времени было в обрез. А вот на литовском проекте, о котором вы так любите мне писать, у нас был шеф-повар.

Следует заметить, несколько недель назад в сети увидели анонсы выпусков литовского реалити-шоу "Любовь без границ", Выходившее на экраны в 2021 году. На них засветилась и Саша Мудра, что смутило зрителей "Холостяка".

Саша Мудрая о "Холостяке" / Фото с инстаграм-сториз

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