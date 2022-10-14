Жарти про два-три тижні справдилися: відома нова дата прем'єри "Холостяка-12"

Новий 12 сезон проєкту "Холостяк" переносили вже двічі – з 4 березня через вторгнення Росії та з 30 вересня через виробничі причини. Головний герой Алекс Топольський пообіцяв глядачам зустрітися в жовтні й не збрехав. Прем'єра шоу відбудеться вже за два тижні.

Незмінний ведучий романтичного реаліті Григорій Решетник не дарма жартував про два-три тижні в стилі Арестовича. Перший випуск 12 сезону "Холостяка" покажуть 28 жовтня о 19:00 на телеканалі СТБ. Тобто рівно за два тижні.

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Прем'єра "Холостяка-12" відбудеться за два тижні

Окрім того, що 12 сезон "Холостяка" з Алексом Топольським покажуть 28 жовтня, стало відомо, що шоу таки продублювали українською мовою.

Проєкт виходитиме українською мовою,

– оголосила команда "Холостяка".

у серпні, коли про повернення "Холостяка" в ефір ще не йшлося, Григорій Решетник наголошував, що дублювати українською його не будуть."Алекс і дівчата час від часу спілкуватимуться російською. Щодо дублювання трохи складно. У нас таке реаліті, що емоції мають бути справжніми. Титри ми обіцяємо. Обіцяємо україномовного ведучого та дотримання норм згідно із законом", – коментував ведучий.

"Своє серце назустріч коханню і мрії відкриє Алекс Топольський – українець, який побудував успішний бізнес за кордоном. Вже 11 років він живе в Америці, проте серцем і душею завжди залишався з Україною. І життя своє прагне поєднати саме з українкою", – йдеться в дописі з датою релізу.

Продюсери "Холостяка" також нагадали, що зйомки відбулися до 24 лютого, а з початком повномасштабного вторгнення росії Алекс Топольський приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide. Він допомагав українкам з дітьми виїхати за кордон.

Як відреагувала мережа

Цікаво, що після двох попередніх перенесень "Холостяка" анонсу вірять не всі користувачі інстаграму:

"Ага, ось вийде, тоді й подивимося, а то знову перенесуть. Тому на 28 не налаштовуюсь навіть і будую свої плани на вечір";

"Не здивуюсь, якщо знову перенесуть дату випуску";

"Так, не кажи гоп, поки не перескочиш. Давайте спочатку дочекаємося 28.10";

"Це точно чи як завжди?";

"Ну нарешті, дочекалися! Сподіваюся, перенесень більше не буде".

Крім того, у коментарях розгорілася дискусія довкола українського дубляжу – одні підтримують позицію телеканалу, інші вважають, що варто було залишити мову оригіналу, тобто російську: