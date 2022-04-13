4 березня мала відбутися прем'єра "Холостяка-12", де головним героєм був 32-річний Алекс Топольський, який повернувся з США, щоб знайти кохання в Україні. Після фіналу чоловік вирушив у заплановану поїздку. Та він не встиг повернутися в Україну, щоб реалізувати все заплановане.

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Чим зараз займається Алекс Топольський

Вранці 24 лютого чоловік був за кордоном. Перед цим декілька тижнів стежив за новинами, але в перші години все одно не вірилося, що Росія розпочала війну: "Однак повідомлення та відео, які мені скидали мої друзі, що залишилися в Києві, не залишали сумнівів – це війна".

Тоді Алекс приєднався до команди міжнародної гуманітарної організації HOPE Worldwide.

Ця жорстока війна з першого дня змусила українок залишити свої домівки і виїхати з країни, рятуючи дітей від російських окупантів. Я розумів, що багато хто з них їде в нікуди, не маючи родичів або знайомих за кордоном, і вирішив, що буду їм допомагати разом з HOPE Worldwide,

– прокоментував Алекс.

HOPE Worldwide з 1991 році допомагає біженцям з різних країн світу, розміщує їх в готелях і санаторіях Молдови. Українки з дітьми там можуть перебувати декілька місяців. Зараз Алекс шукає донорів для організації. Для цього звертається до західних бізнесменів, організацій, знайомих. Також він показує світові кадри війни Росії проти українського народу.

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"Дуже мотивують люди, яких я бачу поруч із собою. Мотивує можливість допомогти Україні пережити цю катастрофу. Ми неодмінно переможемо, бо в нас у країні дуже сильні лідери, неймовірного духу люди з високим рівнем патріотизму, які готові померти, захищаючи свої сім'ї та рідну землю. Я вірю, що скоро над Україною знову буде мирне небо, і ми зможемо повернутися до наших звичних справ. І обов'язково всі разом подивимося новий сезон "Холостяка"!", – поділився Топольський.

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