Після пів річної перерви 12 сезон "Холостяка" мав вийти на екрани 30 вересня. Але прем'єру знову перенесли – цього разу на жовтень.
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Григорій Решетник про "Холостяка"
Ведучий романтичного проєкту Григорій Решетник вирішив прояснити ситуацію з шоу. Він пояснив, що прем'єру перенесли через події, що відбуваються в Україні.
Ми не скасували "Холостяк", а змістили прем'єру на жовтень, у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в Україні. Ми цінуємо і поважаємо нашого глядача, захоплюємося нашими військовими. Обов'язково прем'єра відбудеться у цього року в жовтні. Напишіть, чи чекаєте ви на прем'єру, чи на часі, чи перенести на весну,
– звернувся до фанів телеведучий.
Решетник прояснив перенесення: відео
Додамо, що організатори проєкту пояснювали перенесення "виробничими причинами". Нової дати прем'єри наразі немає.
Реакція мережі
Шанувальники телеведучого відповіли йому на запитання в коментарях. Там поділилися на два "табори": одні хочуть якнайшвидшого повернення шоу:
- "Чекаю. Хоч буде стимул ще більше жити, чекати тої п'ятниці, і ніби життя до війни, як раніше. Бігла з роботи додому, купувала швидку їжу, різні смаколики, ввечері діти знали що їм все можна, бо у мами "Холостяк". Для мене особисто, це ніби повернення у довоєнний час";
- "Я вже вчора вина прикупила, готувалася до перегляду. Дуже чекаю, треба ж якось відволікатись";
- "На часі, людям треба піднімати настрій";
- "На часі. Бо поки буде прем'єра, можливо, діти холостяка вже у садочок підуть";
- "Чекаємо! Треба ж відволікатись трохи від волонтерства";
- "Дуже чекаємо, треба відволікатись".
Інші ж вважають, що транслювати розважальні проєкти під час війни в країні – недоречно.
- "Як на мене, то краще перенести на весну. Вірю, що до кінця року ми переможемо";
- "Не на часі. Бо ллється багато української крові";
- "Не на часі! На весну! Дуже сумно за нашу країну";
- "Зараз не до холостяків точно! На фронті потрібні холостяки, шукайте".