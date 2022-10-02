Після пів річної перерви 12 сезон "Холостяка" мав вийти на екрани 30 вересня. Але прем'єру знову перенесли – цього разу на жовтень.

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Григорій Решетник про "Холостяка"

Ведучий романтичного проєкту Григорій Решетник вирішив прояснити ситуацію з шоу. Він пояснив, що прем'єру перенесли через події, що відбуваються в Україні.

Ми не скасували "Холостяк", а змістили прем'єру на жовтень, у зв'язку з тими подіями, які відбуваються в Україні. Ми цінуємо і поважаємо нашого глядача, захоплюємося нашими військовими. Обов'язково прем'єра відбудеться у цього року в жовтні. Напишіть, чи чекаєте ви на прем'єру, чи на часі, чи перенести на весну,

– звернувся до фанів телеведучий.

Решетник прояснив перенесення: відео

Додамо, що організатори проєкту пояснювали перенесення "виробничими причинами". Нової дати прем'єри наразі немає.

Реакція мережі

Шанувальники телеведучого відповіли йому на запитання в коментарях. Там поділилися на два "табори": одні хочуть якнайшвидшого повернення шоу:

"Чекаю. Хоч буде стимул ще більше жити, чекати тої п'ятниці, і ніби життя до війни, як раніше. Бігла з роботи додому, купувала швидку їжу, різні смаколики, ввечері діти знали що їм все можна, бо у мами "Холостяк". Для мене особисто, це ніби повернення у довоєнний час";

"Я вже вчора вина прикупила, готувалася до перегляду. Дуже чекаю, треба ж якось відволікатись";

"На часі, людям треба піднімати настрій";

"На часі. Бо поки буде прем'єра, можливо, діти холостяка вже у садочок підуть";

"Чекаємо! Треба ж відволікатись трохи від волонтерства";

"Дуже чекаємо, треба відволікатись".

Зауважимо, що з прихильниками проєкту погодилась би й Ксенія Мішина. Вона зізнавалась, що чекає на новий сезон шоу, бо це можливість трохи розслабитися. Тим людям, які не вважають прем'єру на часі, вона порадила просто не вмикати телевізор.

Інші ж вважають, що транслювати розважальні проєкти під час війни в країні – недоречно.