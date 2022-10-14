Шутки о двух-трех неделях сбылись: известна новая дата премьеры "Холостяка-12"

Новый 12 сезон проекта "Холостяк" переносили уже дважды – с 4 марта из-за вторжения России и с 30 сентября по производственным причинам. Главный герой Алекс Топольский пообещал зрителям встретиться в октябре и не соврал. Премьера шоу состоится уже через две недели.

Бессменный ведущий романтического реалити Григорий Решетник не зря шутил о двух-трех неделях в стиле Арестовича. Первый выпуск 12-го сезона "Холостяка" покажут 28 октября в 19:00 на телеканале СТБ. То есть ровно через две недели.

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Премьера "Холостяка-12" состоится через две недели

Кроме того, что 12 сезон "Холостяка" с Алексом Топольским покажут 28 октября, стало известно, что шоу все же продублировали на украинском языке.

Проект будет выходить на украинском языке,

– объявила команда "Холостяка".

в августе, когда о возвращении "Холостяка" в эфир речь еще не шла, Григорий Решетник отмечал, что дублировать на украинском его не будут."Алекс и девушки будут время от времени общаться на русском. По поводу дублирования немного сложно. У нас такое реалити, что эмоции должны быть настоящими. Титры мы обещаем. Обещаем украиноязычного ведущего и соблюдение норм по закону", – комментировал ведущий.

"Свое сердце навстречу любви и мечте откроет Алекс Топольский – украинец, построивший успешный бизнес за рубежом. Уже 11 лет он живет в Америке, однако сердцем и душой всегда оставался с Украиной. И жизнь свою стремится соединить именно с украинкой", – говорится в посте с датой релиза.

Продюсеры "Холостяка" также напомнили, что съемки прошли до 24 февраля, а с началом полномасштабного вторжения России Алекс Топольский присоединился к команде международной гуманитарной организации HOPE Worldwide. Он помогал украинкам с детьми выехать за границу.

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