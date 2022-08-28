Романтичне шоу "Холостяк" повернеться на екрани восени. Втім, у мережі ставляться до цього по-різному. Григорій Решетник пояснив, чому проєкт "на часі", на його думку.

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Григорій Решетник про "Холостяка"

Ведучий "Холостяка" пояснив, що його аудиторія у більшості схвально сприйняла повернення проєкту. На думку Решетника, шоу надихатиме українців та даватиме підтримку.

"Ми планували прем'єру на весну, але весну у нас вкрали загарбники, і зараз ми хочемо жити життя, хочемо підтримувати кохання. Мені здається, що цей продукт, цей відомий проєкт лише допоможе українцям відчути... Не забути про війну в жодному разі, ми повинні пам'ятати, воювати, боротися, але водночас маємо трохи звільняти думки і давати альтернативний варіант, який надихатиме і підтримуватиме", – сказав Григорій.

Зараз дуже багато пар розписуються, сходяться, військові роблять пропозиції, знаходять час, народжуються діти... Життя не зупиняється і проєкт "Холостяк" дасть такий новий імпульс,

– додав він.

Про дублювання українською

Як зауважив Григорій Решетник, до 24 лютого Алекс Топольський та учасниці спілкувалися російською мовою. Схоже, дублювати українською організатори шоу не планують, однак норми закону будуть дотримані.

"Ми опрацьовували різні варіанти. До 24 лютого було інше ставлення до мови сусідньої країни. Справді, Алекс і дівчата час від часу спілкуватимуться російською, котрі й розмовляли російською до 24. Щодо дублювання трохи складно, бо я не впевнений, що всі дівчата перебувають в Україні. І в нас таке реаліті, що емоції мають бути справжніми. Титри ми обіцяємо. Обіцяємо україномовного ведучого та дотримання норм згідно із законом", – підкреслив Решетник.

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