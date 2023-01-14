Не з Алексом на Балі: переможниця "Холостяка" показала, з ким дивилася фінал

У 12 сезоні "Холостяка" Алекс Топольський обрав Катю Лозовицьку. Хоч фінал відзняли рік тому, та парі не можна світитися разом до його виходу в ефір. Тож 12 випуск модель дивилася не на Балі, а в Києві з учасницями сезону.

Уже стало доброю традицією, що коли на "Холостяку" не знаходять кохання, то бодай заводять дружбу. У 12 сезоні здружилися не лише Саша Мудра з Мариною, а й інші дівчата. Так, фінал переможниця Катя Лозовицька дивилася у компанії Саші Погорєлової, Юлії Кучеренко та Олени Тацишиної, яка вибула ще на другому тижні проєкту.

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Переможниця "Холостяка" дивилася фінал без Алекса

З інстаграм-сторіс учасниць "Холостяка" видно, що вечір п'ятниці вони провели за піцою, вином, закусками та переглядом фінального епізоду. Впродовж ефіру Саша, Юля та Олена вдавали, що не здогадуються, хто переможе, а Катя в цей час сиділа поряд з ними й невідривно спостерігала за 12 епізодом.

Цікаво, що після зізнання Алекса про закоханість до Каті Погорєлова та Кучеренко розкритикували його за скромну каблучку на фінальній церемонії.

Ми в шоці. Просто ми вважаємо, що дуже, дуже, дуже маленький камінчик на обручці. Для Каті, мені здається, треба великий дуже,

– прокоментувала Саша.

Катя Лозовицька дивилася фінал "Холостяка" з учасницями / Скриншот зі сторіс Олени

Катя Лозовицька дивилася фінал "Холостяка" з учасницями / Скриншот зі сторіс Саші

що поки переможниця "Холостяка" Катя в Києві, Алекс Топольський сам відпочиває на Балі. Тож невідомо, як склалася історія їхнього кохання, і чи залишилися вони разом після фіналу на Мадейрі. Це розкриють у пост-шоу вже наступного тижня.

До речі, мережа бурхливо обговорює 12 випуск "Холостяка" і хвалить Алекса за вибір, адже більшість телеглядачів вважають Катю гідною дівчиною та хорошою парою для нього. Тоді як фіналістка Саша Мудра здивувалася, що головний герой відпустив її "після всього, що між ними було". Ба більше, учасниця каже, що закохавшись у Катю, холостяк "так помилився".