Фіналіст "Холостячки" з Мішиною назвав учасницю "Холостяка", яка йому подобається

Фіналіст "Холостячки" з Ксенією Мішиною Олексій Тригубенко дивиться 12 сезон "Холостяка". Він назвав учасницю, за серце якої поборовся б, а вона йому несподівано відповіла.

В інстаграм-сторіс Олексій Тригубенко поділився, що дібрався до 7 випуску "Холостяка" з Дубаї. Він показав фрагмент індивідуального спілкування Алекса Топольського з Вікторією Варлей і зізнався, що пішов би заради неї на проєкт.

До теми Учасниця "Холостяка" після вильоту з шоу зізналась, що її розчарував Алекс Топольський

Хто з "Холостяка" подобається Олексію Тригубенку

Якби я знав, що Вікторія Варлей буде учасницею, я точно пішов би на Холостяка,

– написав Олексій Тригубенко.

Цікаво, що акторка відповіла у сторіс. "Що ж ти, Льошо, здав назад?" – віджартувалася вона й додала емоджі розбитого серця. Додамо, що Тригубенко підписаний на Вікторію в інстаграмі й регулярно лайкає її пости. Як і ексбойфренд Тарас Цимбалюк, з яким Варлей зустрічалася три роки.

Реакція Вікторії з "Холостяка" на комплімент Тригубенка/ Скриншот з інстаграм-сторіс акторки

Олексій Тригубенко справді міг стати героєм шоу "Холостяк", щоправда, в 11 сезоні. Телеглядачі полюбили його після "Холостячки" з Мішиною, але редактори взяли Михайла Заливаку. Це тому, що Олексій не зміг би так швидко переключитися й обирати собі дружину.

Раніше Тригубенко критикував "Холостяка" Алекса Топольського, бо він занадто жорсткий з дівчатами. На його думку, той спілкується як на іспиті, намагається "розкусити", а про себе нічого не розповідає. На той час фаворитками Олексія були Аліна Єршова, з якою Топольський літав у Стамбул, і модель Катя.