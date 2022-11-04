Напередодні 2 випуску 12 сезону "Холостяка" 24 канал проаналізував соцмережі конкурсанток і з'ясував, хто з них міг перемогти у проєкті й перебратися до Алекса Топольського у США. Хтось з них опинився в Америці до повномасштабної війни, а хтось зміг пробратися з Мексики лише після 24 лютого. Усі деталі читайте нижче.

Нагадаємо Холостяк 12 сезон 1 випуск: нові кольори троянд на церемонії у шоу, що повернулось в час війни

Хто з учасниць "Холостяка" міг виграти проєкт

Настя з Одеси

Нутриціологиня та мама двох дітей, яка народила у 16 років, зараз мешкає в місті Беверлі-Гіллз, що в Каліфорнії. У березні вона з сім'єю перейшла кордон зі США з Мексики, з міста Тіхуана. Виявляється, до цього Насті відмовляли у візі 4 рази, і відстань навіть зруйнувала її стосунки. Чи не з Алексом Топольським?

4 відмови по студентській і туристичній візам. Розбиті мрії вчитися в NYFA. Стосунки, які не витримали відстані. І ще купа всього, що було так бережно поховано з цими чотирма відмовами, і зараз я тут. Як і мріяла, всією сім'єю я у США. Але мені боляче,

– ділилася дівчина в інстаграм-сторіс.

Якщо вірити інстаграму, то Настя всього за два дні знайшла роботу у США, купила авто і вчиться на акторку.

До теми Холостяк 12 сезон: усі учасниці реаліті-шоу

Саша з Харкова

Дівчина, яка на першій вечірці вразила "Холостяка" сюрпризом з кольоровим багаттям, теж переїхала в Америку. Через повномасштабну війну вона полетіла в Мексику, а звідти перебралася у США. Фото зі штату Каліфорнія Саша почала публікувати ще в березні. Зараз дівчина живе в Нью-Йорку й потрапила туди, як і Настя, через Тіхуану.

Жити в Америці завжди було моєю мрією, з підліткового віку я вважала себе американізованою. Двічі подавалася на туристичну візу, двічі відмовляли… Я перетнула кордон у Тіхуані, отримала пароль і тепер можу бути тут деякий час. Зараз займаюся всіма документами, щоб отримати посвідку на проживання,

– розповіла Саша в інстаграм-сторіс.

За сім місяців вона нібито досі не визначилася, в якому місці хоче жити, тож поки "літає по Америці, дивиться, яка вона велика і різна".

Саша у Нью-Йорку / Фото з інстаграму учасниці "Холостяка"

Марина з Харкова

Б'юті-косметологининя, яка вразила Алекса Топольського образом у золотистій мінісукні з декольте, зараз мешкає у Лос-Анджелесі.

"Привіт усім! Я рада повідомити, що тепер працюю в Лос-Анджелесі. Будь-які ін'єкції для вашої краси", – оголосила Марина на робочій сторінці у жовтні. Однак у США дівчина з травня. Вона каже, що переїзд – "це був вибір зі страху за життя".

Зараз облаштовуємося в ЛА. Хоча спочатку я хотіла у Маямі. Але життя по-своєму все розставило. У Маямі більше хочеться відпочивати та розслабитися. У Лос-Анджелесі більше можливостей для навчання та роботи. Але чесно, не тільки через це. Тут є друзі,

– писала Марина в інстаграмі у травні.

Марина у США / Фото з інстаграму учасниці "Холостяка"

Вікторія з Києва

Акторка, яка зустрічалася з Тарасом Цимбалюком, у США значно довше, ніж усі інші учасниці. Вона літала в Америку ще до зйомок "Холостяка", а повернулася в січні 2022 року, тобто до російського вторгнення. Вікторія осіла в Маямі, але мріє про повернення в Україну.

Тільки зараз потроху приходить усвідомлення, що я не просто турист, а що я дійсно живу в іншій країні. Чи подобається мені життя в Маямі? Скоріше ні, ніж так. Я пам'ятаю майже два роки, проведених в Нью-Йорку, і як я не хотіла повертатись в Україну. Зараз усе навпаки, не було ще і дня, щоб я не думала про повернення в рідний Київ,

– ділилася Вікторія у серпні.

До речі, ймовірно, що Алекс Топольський повернувся у США тоді, коли й акторка, адже зйомки 12 сезону "Холостяка" завершилися у січні 2022 року. Тоді головний герой так коментував фінальну церемонію: "Ось і закінчилися зйомки. Це було неймовірно, незабутньо і найголовніше всі зусилля виправдані".

Вікторія в Маямі / Фото з інстаграму учасниці "Холостяка"

Оля з Нью-Йорка

На зйомки романтичного реаліті дівчина прилетіла з Нью-Йорка, куди емігрувала слідом за батьком. Тож цілком передбачувано, що після проєкту Оля повернулася в Нью-Йорк, де має свій бізнес – організовує дитячі свята.

Судячи з інстаграму, зараз дівчина мандрує штатами й насолоджується життям, однак особисте не розсекречує, тож невідомо, чи знайшла учасниця "Холостяка" своє кохання.

Оля у США / Фото з інстаграму учасниці "Холостяка"