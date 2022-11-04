В преддверии 2 выпуска 12 сезона "Холостяка" 24 канал проанализировал соцсети конкурсанток и выяснил, кто из них мог победить в проекте и перебраться к Алексу Топольскому в США. Кто-то из них оказался в Америке до полномасштабной войны, а кто-то смог пробраться из Мексики только после 24 февраля. Все детали читайте ниже.

Напомним Холостяк 12 сезон 1 выпуск: новые цвета роз на церемонии в шоу, которое вернулось во время войны

Кто из участниц "Холостяка" мог выиграть проект

Настя из Одессы

Нутрициолог и мама двоих детей, родившая в 16 лет, сейчас проживает в городе Беверли-Гиллз в Калифорнии. В марте она с семьей перешла границу из США из Мексики, из города Тихуана. Оказывается, до этого Насте отказывали в визе 4 раза, и расстояние даже разрушило ее отношения. Не с Алексом ли Топольским?

4 отказа по студенческой и туристической визам. Разбитые мечты учиться в NYFA. Отношения, не выдержавшие расстояния. И еще куча всего, что было так бережно похоронено с этими четырьмя отказами, и сейчас я здесь. Как и мечтала, всей семьей я в США. Но мне больно,

– делилась девушка в инстаграм-сторис.

Если верить инстаграм, то Настя всего за два дня нашла работу в США, купила машину и учится на актрису.

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Саша из Харькова

Девушка, которая на первой вечеринке поразила "Холостяка" сюрпризом с цветным костром, тоже переехала в Америку. Из-за полномасштабной войны она улетела в Мексику, а оттуда перебралась в США. Фото из штата Калифорния Саша начала публиковать еще в марте. Сейчас девушка живет в Нью-Йорке и попала туда, как и Настя, через Тихуану.

Жить в Америке всегда было моей мечтой, с подросткового возраста я считала себя американизированной. Дважды подавалась на туристическую визу, дважды отказывали… Я пересекла границу в Тихуане, получила пароль и теперь могу быть здесь некоторое время. Сейчас занимаюсь всеми документами, чтобы получить вид на жительство,

– рассказала Саша в инстаграм-сторис.

За семь месяцев она якобы до сих пор не определилась, в каком месте хочет жить, так что пока "летает по Америке, смотрит, какая она большая и разная".

Саша в Нью-Йорке / Фото из инстаграма участницы "Холостяка"

Марина из Харькова

Бьюти-косметолог, поразившая Алекса Топольского образом в золотистом мини платье с декольте, сейчас живет в Лос-Анджелесе.

"Привет всем! Я рада сообщить, что сейчас работаю в Лос-Анджелесе. Любые инъекции для вашей красоты", – объявила Марина на рабочей странице в октябре. Однако в США девушка с мая. Она говорит, что переезд – "это был выбор из страха за жизнь".

Сейчас обустраиваемся в ЛА. Хотя поначалу я хотела в Майами. Но жизнь по-своему все расставила. В Майами больше хочется отдыхать и расслабиться. У Лос-Анджелеса больше возможностей для обучения и работы. Но честно, не только из-за этого. Здесь есть друзья,

– писала Марина в инстаграме в мае.

Марина в США / Фото с инстаграма участницы "Холостяка"

Виктория из Киева

Встречавшаяся с Тарасом Цимбалюком актриса в США значительно дольше, чем все остальные участницы. Она летала в Америку еще до съемок "Холостяка", а вернулась в январе 2022 года, то есть до российского вторжения. Виктория осела в Майами, но мечтает о возвращении в Украину.

Только сейчас понемногу приходит осознание, что я не просто турист, а что действительно живу в другой стране. Нравится ли мне жизнь в Майами? Скорее нет, чем да. Я помню почти два года, проведенных в Нью-Йорке, и как я не хотела возвращаться в Украину. Сейчас все наоборот, не было еще и дня, чтобы я не думала о возвращении в родной Киев,

– делилась Виктория в августе.

Кстати, вероятно, что Алекс Топольский вернулся в США, когда и актриса, ведь съемки 12 сезона "Холостяка" завершились в январе 2022 года. Тогда главный герой так комментировал финальную церемонию: "Вот и закончились съемки. Это было невероятно, незабываемо и самое главное, все усилия оправданы".

Виктория в Майами / Фото с инстаграма участницы "Холостяка"

Оля из Нью-Йорка

На съемки романтического реалити девушка прилетела из Нью-Йорка, куда эмигрировала вслед за отцом. Так что вполне предсказуемо, что после проекта Оля вернулась в Нью-Йорк, где имеет свой бизнес – организует детские праздники.

Судя по инстаграм, сейчас девушка путешествует по штатам и наслаждается жизнью, однако личное не рассекречивает, поэтому неизвестно, нашла ли участница "Холостяка" свою любовь.

Оля в США / Фото с инстаграма участницы "Холостяка"