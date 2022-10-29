Раніше Тарас зустрічався з 37-річною акторкою Вікторією Варлей. Зараз дівчина боротиметься за серце бізнесмена Алекса Топольського.

До слова Холостяк 12 сезон 1 випуск: нові кольори троянд на церемонії у шоу, що повернулось в час війни

Про романтичні стосунки з Цимбалюком Вікторія розповіла на першій вечірці. Вони разом знімалися в серіалі "СуперКопи", але ці стосунки не мали щасливого продовження.

Ми сходилися та розходилися протягом трьох років. Два актори у сім'ї – це катастрофа. Це той випадок, коли ти граєш на сцені, в кіно та вдома,

– розповідала Вікторія в ефірі шоу.

Тарас Цимбалюк про участь екскоханої в "Холостяку-12"

На особистій інстаграм-сторінці дівчина поширила кілька фото з першої церемонії троянд. Ці світлини прокоментував Тарас Цимбалюк. Під однією з них він написав: "Шкода, що тебе виженуть у третьому ефірі". Вікторія відповіла: "Я тобі більше нічого по секрету не скажу, мавпа ти".



Скриншот з інстаграму Вікторії Варлей

Під іншим дописом на реакцію Цимбалюка Вікторія відповіла: "Та я сказала про тебе, не плач".



Скриншот з інстаграму Вікторії Варлей

Вас може зацікавити Холостяк 12 сезон: усі учасниці реаліті-шоу

Зазначимо, "Холостяк-12" знімали до 24 лютого, тому учасниці і головний герой розмовляли російською. Зараз, коли триває війна і українці відмовляються від всього російського, творці проєкту вирішили озвучити цей сезон українською. Це викликало різні реакції у глядачів. Які саме – дізнавайтеся за посиланням.