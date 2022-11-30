Алекса Топольського неприємно вразило те, що в 5 випуску "Холостяка" дівчата поскандалили в його присутності. Зокрема, по-іншому відкрилася фаворитка Саша Мудра, яка намагалася "вколоти" Віку, та Аліна, що заводиться і переходить на крик з пів оберту. Своєму зірковому куму Славі Дьоміну бізнесмен пояснив, чого насправді чекав від дебатів.

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Навіщо Алекс Топольський пересварив дівчат у Дубаї

Дебати я створив, тому що було декілька дівчат, де мені було цікаво побачити, наскільки вони можуть себе реалізувати, що в них ще є емоційного, крім одного відтінку, який я бачив. Дебати – дуже класний, колосальний інструмент, де людина в моменті, чи може вона відстояти свою точку зору, чи може вона комунікувати ефективно,

– пояснив Алекс Топольський.

"Дівчата, на яких була націлена ця ідея дебатів, не реалізували себе. А дівчата, які, я знав, що себе реалізують, і спрогнозував це, вони себе дуже класно реалізували", – наголосив "Холостяк" і відмовився називати ім'я учасниці, яка вразила його найбільше.

"Холостяк" Алекс Топольський про дебати в Дубаї: дивіться відео онлайн (на 3:33)

Нагадаємо, в інтерв'ю своєму зірковому куму Славі Дьоміну Алекс Топольський сконфузився заявою, коли порівняв вибулих учасниць з померлими. Він нібито відпускав учасниць і прокручував у голові всі класні моменти як тоді, коли хтось "йде з цього світу". Однак Юлія Кравчук, яка вибула в 5 випуску, каже зворотне. "Холостяк" нібито навіть не привітався з нею на сніданку в готелі після того, як відправив додому з потрійного побачення.