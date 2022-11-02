"Холостяка" Алекса Топольського на зйомках зупинила поліція: чому йому співчував патрульний

В ефір вийшов 1 випуск романтичного шоу "Холостяк-12" з Алексом Топольським. Глядачам показали першу вечірку, на якій герой познайомився з учасницями. Як з'ясувалося, під час зйомок його зупиняла поліція. Деталі інциденту читайте нижче.

У 1 випуску 12 сезону "Холостяка" показали ефектну появу капітана поліції Олени Сичової, яка накинула кайданки на Алекса Топольського. Однак в ефір не ввійшов епізод, коли головного героя справді могли заарештувати. Його зупинила поліція, коли він їхав Києвом з однією з учасниць.

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Чому "Холостяка" зупинила поліція на зйомках першої вечірки

24-річна Настя з Дніпра запросила "Холостяка" у знакове для неї місце в Києві – у теплицю, щоб той загадав бажання. Як з'ясувалося, дорогою туди пару зупинила поліція, адже вони розсікали столицею на смарагдовому Porsche з табличкою "Холостяк" замість номерів. Алекс Топольський показав патрульному посвідчення водія та документи, а той неочікувано йому поспівчував.

Поліцейський підійшов, попросив права. Я йому віддав ксиву "Холостяка". Він подивився на ксиву, подивився на мене, на ксиву і сказав: "Співчуваю. Але зроби правильний вибір",

– пригадав Алекс Топольський.

"До випуску це, звичайно, не увійшло, але ситуація була несподівана", – додав герой "Холостяка".

"Холостяк" з Настею, з якою його зупинила поліція / Скриншот з відео

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Першу вечірку "Холостяка-12" активно обговорюють у мережі