У 1 випуску 12 сезону "Холостяка" показали ефектну появу капітана поліції Олени Сичової, яка накинула кайданки на Алекса Топольського. Однак в ефір не ввійшов епізод, коли головного героя справді могли заарештувати. Його зупинила поліція, коли він їхав Києвом з однією з учасниць.
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Чому "Холостяка" зупинила поліція на зйомках першої вечірки
24-річна Настя з Дніпра запросила "Холостяка" у знакове для неї місце в Києві – у теплицю, щоб той загадав бажання. Як з'ясувалося, дорогою туди пару зупинила поліція, адже вони розсікали столицею на смарагдовому Porsche з табличкою "Холостяк" замість номерів. Алекс Топольський показав патрульному посвідчення водія та документи, а той неочікувано йому поспівчував.
Поліцейський підійшов, попросив права. Я йому віддав ксиву "Холостяка". Він подивився на ксиву, подивився на мене, на ксиву і сказав: "Співчуваю. Але зроби правильний вибір",
– пригадав Алекс Топольський.
"До випуску це, звичайно, не увійшло, але ситуація була несподівана", – додав герой "Холостяка".
"Холостяк" з Настею, з якою його зупинила поліція / Скриншот з відео
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Першу вечірку "Холостяка-12" активно обговорюють у мережі
- Ведучий Григорій Решетник і Алекс Топольський відповіли на критику української озвучки.
- Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк висловився про колишню дівчинку Вікторію, яка стала учасницею "Холостяка" і на всю країну розповіла про їхні стосунки.
- Учасниця "Танців з зірками" Аделіна Делі негативно висловилася про шоу й натякнула, що ані дівчата, ані Алекс Топольський насправді не шукав кохання.
- Сам "Холостяк" розсекретив, подарунок якої учасниці сподобався йому найбільше на першій вечірці.