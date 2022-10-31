У 1 випуску Алекс Топольський познайомився з усіма дівчатами, які претендують на його серце. У наступний етап проєкту потрапили лише 19 учасниць, кожна з яких прагне побудувати стосунки з "Холостяком". Однією з них 27-річна Юля.
Вас може зацікавити Учасниця "Танців з зірками" прийшла на "Холостяк" і негативно висловилася про шоу
Який подарунок на "Холостяку" найбільше сподобався Топольському
Після прем'єри 12 сезону Алекс Топольський відповів на запитання підписників в інстаграм-сторіс. Він поділився, що кожна дівчат підготувала подарунок, який по-особливому запам'ятався. Але найбільше його вразили голубці від Юлі.
Голубцям від Юлі був дуже радий, бо мені рідко вдається поїсти домашнього. Це було ніби й просто, але з душею,
– пригадав Алекс.
Алекс Топольський про учасницю "Холостяка-12" / Скриншот інстаграм-сторіс чоловіка
До слова Холостяк 12 сезон: усі учасниці реаліті-шоу
Прем'єра 12 сезону "Холостяка": головне
- У 1 випуску показали знайомство Алекса з 26 дівчатами та першу вечірку, на якій він вручив троянди 19 учасницям, що запам'яталися найбільше.
- Серед учасниць є колишня дівчина актора Тараса Цимбалюка – 37-річна актриса Вікторія Варлей.
- Однак довгоочікувана прем'єра потішила не всіх глядачів. Все через те, що випуск показали з українською озвучкою, яка не передає всіх емоцій та почуттів.
- Ведучий Григорій Решетник та головний герой Алекс Топольський відреагували на невдоволення глядачів, наголосивши, що українська озвучка – це правильно, так і має бути.