Грошей у нього немає, – Марина з "Холостяка" прокоментувала бізнес Алекса у США

Після 12 сезону "Холостяка" поповзли чутки, що бізнес Алекса Топольського у США – це вигадка сценаристів. Учасниця проєкту Марина зізналася – ще під час зйомок у неї закрадалися думки, що до мільйонера йому далеко.

Після того, як вишивальниця Юля "Медуза" Кучеренко заявила, що "Холостяк" просто рієлтор в Америці, інші дівчата теж заговорили про його заробітки. Марина чомусь взагалі вважала, що грошей в Алекса Топольського немає, але це її ані трохи не бентежило.

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Марина з "Холостяка" про бізнес Алекса у США

Я така людина, що реально можу закохатися. Навіть якщо бачу, що в нього грошей немає, що він не дуже розумний, я можу заплющити на все це очі. У мене були сумніви щодо його заробітків та бізнесу, але я розуміла, що якщо немає – нічого страшного, разом заробимо,

– здивувала заявою дівчина.

Марині нібито було байдуже на статки Алекса, її хвилювало інше: "З приводу його щирості були сумніви. Часом мені здавалося, що він грає, я не могла зрозуміти, який він справжній". Ще більше дівчину ображало, що такі закиди лунали від нього на її адресу. "Думала: "Нічого собі. Ти на себе подивися. Тут нещирим здаєшся лише ти", – висловилася учасниця.

Після шоу Алекс Топольський остаточно розчарував дівчину, адже зв'язався з майже всіма учасницями, крім неї. Він видзвонював Саші Мудрій і просив Марину взяти слухавку, коли вони були разом. Потім узагалі поводився хамовито – порівнював побачення з ними у стилі: "Зараз буде епізод, де у нас з тобою, Сашо, було класне побачення. Ой, Марино, пробач, з тобою було не дуже".

Мене це образило… Добре, що вже рік минув, і мені начхати на нього. Мені взагалі його поведінка за проєктом не сподобалася. Я переконалася, що це людина, яку я взагалі не знаю. Аналізуючи те, як він поводився з іншими, я можу сказати, що в житті не змогла б бути з такою людиною. Закоханість на проєкті будувалася лише на тому, що я дуже мрійлива, наївна,

– прокоментувала Марина.

Учасниця "Холостяка-12" Марина / Фото з інстаграму дівчини

Хто з "Холостяків" сподобався Марині більше, ніж Алекс

Дівчина не дивилася всі 12 сезонів проєкту, лише останні два. Епізоди з Михайлом Заливакою вона переглядала тільки тому, що проходила кастинг на 11 сезон. Її не взяли, але бізнесмен з Харкова сподобався Марині більше, ніж Топольський.

Мені подобався цей "Холостяк", Міша його звали. Він також з Харкова, я його знаю. Я не скажу, що була від нього у захваті, але він був справжній, багатьом глядачам дуже сподобався. Мою симпатію він також отримав,

– не приховує Марина.

Герой 11 сезону "Холостяка" Михайло Заливако / Фото з соцмереж