Саша Мудра з "Холостяка" зізналася, чому досі не спілкується українською мовою: "Не подобається"

Учасниця "Холостяка-12" Саша Мудра, яка зараз живе в США, досі спілкується російською мовою. І хоч соцмережі фіналістка шоу веде часто українською, вона зізнається, що в реальному житті не перейшла на українську мову повністю.

Чому Саша Мудра не спілкується українською

В Інстаграмі Саша Мудра пише пости українською мовою, реклами також записує українською. Але це через те, що, за її словами, відео вона готує заздалегідь, а в реальному житті спілкуватися українською важче.

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У інтерв’ю Саша Мудра заявила, що все розуміє, але "розговорювати" українською в неї не дуже виходить.

Мені не подобається це (коли мова не "чиста", – 24 Канал). Якщо я хочу говорити українською, то я хочу, щоб це була гарна мова з правильними наголосами,

– наголосила Мудра.

На питання, чи шукає дівчина викладача української, Саша відповіла, що "треба, треба". "Я справді думала знайти якогось викладача, можливо онлайн, треба більше читати української літератури", – додала вона.

Зазначимо, що кілька місяців тому Мудру запитали в інстаграмі, чому вона не переходить на українську, на що вона зазначали, що "виросла у вільній країні, де кожен може висловлювати свою думку як на державній, так і на іншій мові.

"Так, я буду спілкуватися українською, але він іншої мови (російської – 24 Канал) я не відмовлюся. Я не можу піти проти себе", – написала вона.



Саша Мудра про перехід на українську мову / Скриншот з її інстаграму

Чи має Саша Мудра родичів у Росії

Учасниця Холостяка "Холостяка-12" розповіла, що має знайомих з Росії.

Також є родичі, які, коли я була ще в Україні, написали: "А какая разніца?" Вони сказали, що в моєму житті нічого не зміниться, лиш гривня зміниться на рубль, а Харків стане столицею "новоросії". Я не могла зрозуміти, невже вони дійсно до такого стану зомбовані, бо у здоровому глузді такого не можна сказати,

– заявила Мудра.

Дівчина додає, що зараз вона з ними не спілкується.

Повне інтерв’ю з Сашою Мудрою: дивіться відео



До слова, нещодавно фіналістка "Холостяка" Саша Мудра розповіла про перші стосунки, які склались у неї після шоу. Дівчина закрутила роман з бізнесменом-американцем, який допоміг їй виїхати з України з початком війни. Цікаво, що Саша почала спілкуватися з ним у додатку для знайомств, чоловік старший на 15 років.