Почему Саша Мудрая не общается на украинском

В Инстаграмме Саша Мудрая пишет посты на украинском языке, рекламы также записывает на украинском. Но это потому, что, по ее словам, видео она готовит заранее, а в реальной жизни общаться на украинском труднее.

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В интервью Саша Мудрая заявила, что все понимает, но "разговаривать" на украинском у нее не очень получается.

Мне не нравится это (когда речь не "чистая", – 24 Канал). Если я хочу говорить по-украински, то я хочу, чтобы это был хороший язык с правильными ударениями,

– подчеркнула Мудрая.

На вопрос, ищет ли девушка преподавателя украинского, Саша ответила, что "надо, надо". "Я действительно думала найти какого-нибудь преподавателя, возможно онлайн, нужно больше читать украинскую литературу", – добавила она.

Отметим, что несколько месяцев назад Мудру спросили в инстаграмме, почему она не переходит на украинский, на что она отмечала, что "выросла в свободной стране, где каждый может выражать свое мнение как на государственном, так и на другом языке.

"Да, я буду общаться на украинском, но он другого языка (русского – 24 Канал) я не откажусь. Я не могу пойти против себя", – написала она.



Саша Мудра о переходе на украинский язык / Скриншот с его инстаграммы

Есть ли у Саши Мудрой родственники в России

Участница Холостяка "Холостяка-12" рассказала, что у него есть знакомые из России.

Также есть родственники, которые когда я была еще в Украине, написали: "А какая разница?" Они сказали, что в моей жизни ничего не изменится, только гривна изменится на рубль, а Харьков станет столицей новороссии. Я не могла понять, неужели они действительно до такого состояния зомбированы, потому что в здравом уме такого нельзя сказать,

– заявила Мудра.

Девушка добавляет, что сейчас она с ними не общается.

Полное интервью с Сашей Мудрой: смотрите видео



К слову, недавно финалистка "Холостяка" Саша Мудра рассказала о первых отношениях, которые сложились у нее после шоу. Девушка закрутила роман с бизнесменом-американцем, который помог ей уехать из Украины с началом войны Интересно, что Саша начала общаться с ним в приложении для знакомств, мужчина старше 15 лет.