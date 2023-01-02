Те, що намагаюся забути, – Аліна з "Холостяка" показала подарунок від сестри, який нагадав шоу

Аліна Єршова була другою дівчиною, яка покинула 12 сезон шоу "Холостяк" за своїм бажанням. Вона вже перегорнула цю сторінку, але на Новий рік їй зробили подарунок, який знову нагадав про Алекса Топольського.

Аліні, яка вибула у 8 випуску "Холостяка", сестра та її подруга подарували рамку з фотографіями з церемоній троянд на проєкті. Дівчина нібито зраділа, але заявила, що це "те, що намагається забути".

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Ось такий подарунок я отримала під Новий рік. Проєкт став добрим спогадом для мене. Але я його хочу залишити в минулому році. Дякую всім, хто був зі мною під час зйомок, команді СТБ, "Холостяка". Дякую всім, хто дивився і підтримував,

– підписала Аліна Єршова.

Нагадаємо, Аліна критикувала проєкт і самого Алекса Топольського після виходу кожного епізоду. Вона розчарувалася вже на третьому тижні шоу, коли команда влаштувала забіг на сумісність, де учасниці "випльовували легені", а головний герой уявив себе "Аполлоном, за якого борються".

Згодом вона засудила Алекса за поцілунки "зі спортивного інтересу" та "балачки про якісь нісенітниці". Аліна протягнула до 8 випуску, а "Холостяк" відпустив її зі словами: "Щоразу, коли я роблю крок назустріч, ти робиш крок назад".