Алине, которая выбыла в 8 выпуске "Холостяка", сестра и ее подруга подарили рамку с фотографиями с церемонии роз на проекте. Девушка якобы обрадовалась, но заявила, что это "то, что пытается забыть".

Читайте также Все все понимали, – Юлия из "Холостяка" прокомментировала вылет и обратилась к девушкам

Вот такой подарок я получила под Новый год. Проект стал хорошим воспоминанием для меня. Но я его хочу оставить в прошлом году. Спасибо всем, кто был со мной во время съемок, команде СТБ, "Холостяка". Спасибо всем, кто смотрел и поддерживал,

– подписала Алина Ершова.

Напомним, Алина критиковала проект и самого Алекса Топольского после выхода каждого эпизода. Она разочаровалась уже на третьей неделе шоу, когда команда устроила забег на совместимость, где участницы "выплевывали легкие", а главный герой вообразил себя "Аполлоном, за которого борются".

Позже она осудила Алекса за поцелуи "со спортивного интереса" и "разговоры о каких-то чушье". Алина протянула до 8 выпуска, а "Холостяк" отпустил ее со словами: "Каждый раз, когда я делаю шаг навстречу, ты делаешь шаг назад".