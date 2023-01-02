Аліні, яка вибула у 8 випуску "Холостяка", сестра та її подруга подарували рамку з фотографіями з церемоній троянд на проєкті. Дівчина нібито зраділа, але заявила, що це "те, що намагається забути".

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Ось такий подарунок я отримала під Новий рік. Проєкт став добрим спогадом для мене. Але я його хочу залишити в минулому році. Дякую всім, хто був зі мною під час зйомок, команді СТБ, "Холостяка". Дякую всім, хто дивився і підтримував,

– підписала Аліна Єршова.

Нагадаємо, Аліна критикувала проєкт і самого Алекса Топольського після виходу кожного епізоду. Вона розчарувалася вже на третьому тижні шоу, коли команда влаштувала забіг на сумісність, де учасниці "випльовували легені", а головний герой уявив себе "Аполлоном, за якого борються".

Згодом вона засудила Алекса за поцілунки "зі спортивного інтересу" та "балачки про якісь нісенітниці". Аліна протягнула до 8 випуску, а "Холостяк" відпустив її зі словами: "Щоразу, коли я роблю крок назустріч, ти робиш крок назад".