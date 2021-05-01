Холостяк 11 сезон 9 випуск: "котяче" побачення з Джессікою та сніданок в ліжко від Даші

Вже 9 тиждень харківський бізнесмен Михайло Заливако шукає кохання на реаліті-шоу "Холостяк". У кожному випуску він все більше зближується з деякими учасницями, а тих, з ким не бачить спільного майбутнього, відпускає додому. Новий випуск "Холостяка" був насичений на романтичні побачення та сюрпризи. Детальніше дізнавайтеся в матеріалі Showbiz 24.

9 випуск 11 сезону "Холостяка" вийшов в ефір в п'ятницю, 30 квітня. До довгоочікуваного фіналу залишається все менше часу, тому дівчата намагаються якомога більше зблизитися з Михайлом та полонити його серце. Кому вдалося отримати бажану перепустку в наступний етап, а з ким чоловік попрощався назавжди – читайте далі.

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"Котяче" побачення з Джессікою

Індивідуального побачення з "Холостяком" Джессіка чекала протягом восьми тижнів. Нарешті вона дочекалася цієї зустрічі. Михайло організував милу побачення, яке почалося з того, що вони на обличчях один одного намалювали зображення котиків. Після цього відправилися малювати закоханих котиків на одній зі стін Єгипту.

Згодом вони попросили в рибака рибу і разом чистили її. Під час цього процесу Джессіка розповіла про стосунки з батьками, Заливако зміг більше дізнатися про неї. Побачення продовжилося в ресторані, де рибку приготували. Душевна розмова відбулася на красивій терасі з видом на море.

Така зустріч зблизила Михайла та Джессіку, вони поговорили про все, що хвилювало. Було багато сміху, обіймів і поцілунків. "Холостяк" зізнався, що поруч з цією дівчиною він почувається розслаблено та комфортно, вони були парою.

Картки для дівчат

У той час, коли Джессіка та Михайло були на побаченні, інші дівчата отримали картки, які мали розприділити між собою. Та можливість, яку не обрала жодна учасниця, залишилася саме для Джессіки.

Даша – ключі від номера "Холостяка";

Юля "Зайка" – приєднатися до побачення;

Розалі – не брати жодну можливість;

Аня – подарунок від "Холостяка";

Джессіка – отримати троянду авансом.

Однак пізніше учасниця відмовилася від такої троянди і наголосила, що для неї важливо, щоб це було бажання "Холостяка".

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Побачення з Анею та Юлею "Зайкою" в музеї

Оскільки Юля вибрала картку "приєднатися до побачення", то на зустріч з "Холостяком" вона відправилася з Анею, яку він запросив на друге індивідуальне побачення цього тижня.

Михайло приготував для Ані день в музеї й не очікував, що буде ще хтось. Дівчина не приховувала свого невдоволення. Заливако провів екскурсію для учасниць, намагався зробити все, щоб вони розслабилися. Аня обожнює музеї, тому не приховувала свого захоплення.

Після екскурсії троє відправилися в сувенірну крамницю, де обирали подарунки на згадку. Юля звернула увагу на карту, яку Михайло приготував для квесту з Анею. Тоді "Холостяк" вирішив другу частину побачення провести лише з Анею, а Юлю "Зайку" попросив поїхати в будинок до інших дівчат і повернутися до них на вечерю.

А ось Юля вирішила подражнити дівчат, сказавши їм, що не знає, де Аня та чи повернеться вона взагалі.

Аня та Михайло відправилися у Ботанічний сад, де шукали скарб, який заздалегідь заховав "Холостяк". Під час квесту вони розмовляли, знаходили спільні інтереси. Їм все-таки вдалося відшукати скарб і це був набір прикрас. Дівчині такий жест з боку Заливаки дуже сподобався, тому настрій одразу покращився. Вони не стримували почуттів, обіймали один одного та цілували.

Після цього відправилися на вечерю, де також мала бути Юля. Напруження між учасницями та Михайлом зросло. Усі розповіли про свою роботу, Аня ставила конкурентці багато запитань, оскільки Юля намагалася якось приховувати відповіді та не договорювала.

Групове побачення на кораблі

Михайло організував для дівчат водну прогулянку. Під час посиденьок на палубі корабля дівчата розповіли про картки, які отримали від Григорія. Також вони почали відповідати на запитання про "Холостяка", щоб зрозуміти, наскільки добре знають його.

Учасниці на таке побачення підготували факти про себе, а Михайло мав відгадати, про кого мовиться. Після гри "Холостяк" захотів поговорити з Джессікою, оскільки вона була засмученою. Дівчина не приховувала своїх емоцій і наголосила на тому, що йому потрібно уважніше обирати, та розповіла про поведінку Юлі. Заливако ж зазначив, що йому приємно те, що Джессіка відмовилася від троянди авансом.

Після цього всі учасники зіграли в "Я ніколи не...". Питання від дівчат були провокативними. Джессіка адресувала одне з питань Юлі, оскільки саме вона раніше літала у відпустку з незнайомим чоловіком. Між дівчатами почалася перепалка і Михайло дізнався про "Зайку" те, чого вона раніше не розповідала йому. Однак у цій ситуації він підтримав саме Юлю та зазначив, що це характеризує її, як впевнену в собі людину.

"Холостяк" запросив на індивідуальну розмову Розалі, з якою мав діалог про її почуття, у яких намагався розібратися. Дівчина поділилася, що вона відчуває закоханість, однак ще не може стверджувати, що любить.

Згодом "Холостяк" запропонував дівчатам переглянути відео їхнього знайомства. Ці моменти були зворушливими та викликали приємні спогади.

Сніданок в ліжко від Даші

Даша скористалася ключем від номеру Михайла і вирішила попіклуватися про нього, приготувати сніданок в ліжко. "Холостяк" був приємно здивований такому сюрпризу.

Дівчина професійна спортсменка і вирішила розповісти Заливаці, чому вона не любить розмовляти про спорт. Даша поділилася, коли травмувала ногу, довелося покинути кар'єру. Тоді вона починала все спочатку і навіть зверталася за допомогою до психолога. "Холостяк" зауважив, що перед ним дуже сильна дівчина.

Після душевного спілкування Михайло запропонував Даші відправитися на пляж та вивчати підводний світ. Дайвінг обом сподобався, дівчина прагнула якомога більше часу провести з "Холостяком".

Церемонія троянд

В 9 випуску "Холостяка" троянди отримали Даша, Аня та Розалі, а ось Джессіці Михайло вручив цілий букет красивих червоних троянд.

Троянду не отримала лише Юля "Зайка".