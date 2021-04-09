Холостяк 11 сезон 6 випуск: поцілунки на очах у конкуренток та екстримальний стрибок з Анею

Новий сезон проєкту "Холостяк" прикував до екранів тисячі українських телеглядачів. Понад місяць харківський бізнесмен Михайло Заливако шукає кохання під прицілом камер. У 6 випуску він продовжив влаштовувати романтичні побачення в старовинному Львові. Зустрічі "Холостяка" з дівчатами були сповнені адреналіном і пристрастю.

З кожним тижнем "Холостяк" все краще пізнає претенденток на своє серце. З одними Михайло Заливако стає ближче емоційно, а з іншими – фізично. 6 випуск проєкту не обійшовся без поцілунків та інтимних моментів, тому шалене суперництво між учасницями лише посилилося. Кого з дівчат бізнесмен захопив ще більше, а кого довів до сліз, читайте в матеріалі Showbiz 24.

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Зустріч "Холостяка" з дівчатами у зоопарку

Михайло Заливако запросив усіх учасниць в незвичний зоопарк – будинок врятованих тварин, які постраждали від рук людей. Вони потрапили туди з цирків і хутряних ферм. "Холостяк", який обожнює котів, вирішив перевірити, чи вміють красуні проявляти співчуття.

Собі в помічниці головний герой обрав Юлю "Зайку", Джессіку та Таню, з якими наводив лад у вольєрі з лисицями. Дизайнерці інтер'єрів було боляче дивитися на скалічених тварин, вона розчулилася і заплакала, хоч і не хотіла демонструвати свою слабкість. Емоції дівчини привернули увагу Михайла, тому решту часу він присвятив їй. У розмові тет-а-тет Таня зізналася, що панічно боїться коней: на відпочинку в Карпатах її так вкусив кінь, що вона відчула його зуби в себе на животі.

"Холостяк" запропонував дівчині перебороти страх, тому разом вони прибирали клітку коня і вичісували його. Тані таки вдалося позбутися однієї з фобій, адже вона сама годувала та гладила тварину. Так, дизайнерка проявила себе по-іншому.

Побачив її з іншого боку. Не думав, що ця людина може так розчулитися,

– зізнався Михайло Заливако.

Згодом дівчата долучилися до соціальної ініціативи та створили фотопроєкт на підтримку тварини. Кожна з них зробила фото та закликала дбати про друзів наших молодших: "Добро починається з тебе", "Вони ніколи не зраджують тебе – не зраджуй їх і ти", "У конях вимірюється не робоча сила, а любов" та інші.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

Після цього Міша поставив учасницям незвичну умову – не користуватися косметикою впродовж тижня, бо безліч продуктів тестують на тваринах. Пропозицію "Холостяка" підтримали всі.

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Михайло Заливако переглянув профілі учасниць в інстаграмі

Григорій Решетник запропонував "Холостяку" дізнатися більше про життя учасниць з їхніх профілів у соціальних мережах. Він не став приховувати емоцій та висловився про сторінку кожної з них:

Даша – йому сподобалося, що спортсменка публікує світлини з тренувань і залу;

– йому сподобалося, що спортсменка публікує світлини з тренувань і залу; Таня – Михайло оцінив, що акаунт дизайнерки інтер'єрів виглядає як робоча сторінка;

– Михайло оцінив, що акаунт дизайнерки інтер'єрів виглядає як робоча сторінка; Юлія – на думку "Холостяка", вона надто захоплюється фотошопом;

– на думку "Холостяка", вона надто захоплюється фотошопом; Юля "Зайка" – чоловік здивувався, що на проєкті красуня поводиться скромно, а її профіль виглядає ніби каталог, вона наче боїться здатися простою;

– чоловік здивувався, що на проєкті красуня поводиться скромно, а її профіль виглядає ніби каталог, вона наче боїться здатися простою; Катя – бізнесмен помітив, що на більшості фото дівчина акцентує на сідницях;

– бізнесмен помітив, що на більшості фото дівчина акцентує на сідницях; Ліза і Джессіка – занадто відверті і пристрасні, вважає Михайло;

– занадто відверті і пристрасні, вважає Михайло; Аня – він був у захваті від її живих фото, адже вона не намагається здатися ідеальною;

– він був у захваті від її живих фото, адже вона не намагається здатися ідеальною; Розалі – "Холостяк" підписаний на неї давно, тому знає, що в її акаунті відверті, але стильні кадри.

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Побачення з Лізою, Джессікою, Розалі та Катею

У запрошені на побачення Михайло Заливако написав: "Дівчата, впевнений, що ваша сміливість і відвертість в соціальних мережах допоможе нам здійснити важливу і корисну справу". Він додав пазл з відвертими фото дівчат – Лізи, Джессіки, Розалі та Каті. Разом вони знімали соціальні ролики на тему надання першої домедичної допомоги – поріз ноги, втрата свідомості, перелом ноги та утоплення.

Першою знімалася Ліза, якій Михайло перемотав ногу своєю сорочкою. За кадром чоловік зізнався, що відчував сексуальну напругу. Наступною – Катя, яка рятувала "Холостяка" від перелому ноги й була надто сконцентрована на завданні, а не на чоловіку. Третьою – Розалі, котрій дісталася втрата свідомості. Вона соромилася, однак звабливо доторкалася до бізнесмена. Останньою в кадр зайшла Джессіка, яка за сценарієм тонула. Вони зблизилися настільки, що дівчина пристрасно поцілувала Михайла на очах в суперниць. Якщо йому було незручно, то Джессіка зумисне провокувала конкуренток.

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Михайло Заливако запросив Джессіку на індивідуальне спілкування, під час якого поцілунки продовжилися. Вона була настільки настирливою, що натякала на весілля. Далі бізнесмен поспілкувався з Лізою, яка не стала приховувати свого обурення через його близькість з Джессікою. Тому вони не зуміли налагодити контакт, дівчина віддалилася від "Холостяка".

Після Лізи Михайло присвятив час Каті, яка пояснила, що поводилася в кадрі скуто через присутність конкуренток. Вони порушили й тему відвертих фото, які учасниця нібито робить не для того, щоб привернути увагу чоловіків. На думку "Холостяка", в житті вона одна, а в інстаграмі – інша, тому йому важко зрозуміти, де вона справжня. Останньою бізнесмен запросив Розалі. Дівчина не стала влаштовувати скандал через поцілунок і стрималася. Так, їхнє спілкуванням було легким і невимушеним.

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Екстримальне побачення з Анею

На першій вечірці дівчина подарувала Міші сертифікат на екстримальну активність, який він вирішив використати у Львові. Чоловік запросив Аню на роуп-джампінг, аби побачити її справжні емоції. Дівчині було страшно, однак підтримка "Холостяка" допомогла їй впоратися з хвилюванням і наважитися на стрибок. Згодом вона зізналася, що це був один з найяскравіших днів її життя.

Після виплеску адреналіну Михайло з Анею відправилися в ресторан. Під час вечері красуня відкрилася "Холостяку" і розповіла про складні стосунки з батьком. Як з'ясувалося, в дитинстві тато бив і принижував її просто тому, що мав поганий настрій. Вона відверто хотіла, щоб батьки розлучилися.

Після емоційного діалогу бізнесмен запросив Аню на танець і поцілував її. Дівчина також не приховувала емоцій – обіймала та цілувала "Холостяка" першою.

Це ейфорія, коли перехоплює дух. Напевно, можна порівняти з закоханістю. Це початкова стадія,

– поділився Заливако.

Побачення з Дашею і Юлею "Зайкою"

До запрошення на побачення "Холостяк" додав театральні маски, тим самим запросивши дівчат на акторську імпровізацію. Якщо Даша почувалася розкуто, то Юля відкривалася неохоче. Утрьох вони розіграли емоційну сценку, перевтілившись у чоловіка, дружину і коханку – Даша перейнялася ситуацією, а "Зайка" віджартовувалася.

Юля першою запросила Михайла на індивідуальне спілкування. Уже тет-а-тет учасниця зізналася, йому в почуттях.

Ти мені дуже подобаєшся. Я засмутилася, бо мені здалося, що це невзаємно,

– поділилася красуня.

Чоловік відповів їй взаємністю і їхнє спілкування налагодилося. Дівчина усунула занепокоєння Міші щодо її інстаграму, який виглядає, як каталог. Вона пояснила, що транслює у профілі лише фантастичну зовнішність, а відкривати душу не хоче. Врешті-решт Юлія запропонувала "Холостяку" поцілуватися, і він проявив ініціативу. Цей поцілунок чоловік назвав примирливим.

Згодом бізнесмен мав тет-а-тет з Дашею, яка закрилася після з'ясування стосунків Міші та Юлі. Через образу спортсменки в їхньому діалозі були великі паузи, а спілкування вийшло холодне.

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Церемонія троянд

Церемонію троянд Михайло Заливако розпочав з індивідуального спілкування з Юлею, яка єдина цього тижня не була на побаченні. Дівчина зізналася, що встигла засумувати за "Холостяком" і пояснила ситуацію з інстаграмом. Після розлучення вона зумисне фотошопить свої фото, аби довести колишньому, що він втратив справжню красуню. Згадавши про батька, Юля не змогла стримати сльози і розплакалася. Вона заявила, що тепер нова – вільна, відкрита. Бізнесмен подякував учасниці за щирість і вручив троянду.

Далі троянди отримали Аня, Таня, Розалі, Юля "Зайка", Даша, Джессіка, а от Ліза і Катя покинули проєкт.

Додамо, на церемонії троянд Михайло показав учасницям пристрасні соціальні ролики, які зняв з Лізою, Розалі, Катею і Джессікою. Відверті відео обурили дівчат. Наступний тиждень чоловік з сімома учасницями проведе в сонячному Єгипті. На курорті на нього чекає пристрасне побачення з Джессікою, яке триватиме 12 годин. Не пропустіть шалені ревнощі дівчат та сльози розчарування у 7 випуску "Холостяка".