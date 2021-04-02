Холостяк 11 сезон 5 випуск: пристрасний масаж, палкий поцілунок та повернення однієї з учасниць

Вже більше місяці українські красуні борються за серце головного "Холостяка" країни – Михайла Заливаки. 5 тиждень проєкту пройшов у красивому українському місті – Львів. 11 сезон продовжує вражати зміною правил: дозволені листування та дзвінки Михайлові, без троянд на побаченнях. Чим ще новий випуск запам'ятався глядачам – дізнавайтеся у матеріалі Showbiz 24.

5 випуск шоу "Холостяк" відбувся з порушенням усіх правил. Він вразив не лише глядачів, а й дівчат, які продовжують боротися за серце головного чоловіка країни. В однієї з учасниць з'явився мобільний телефон, тому у неї була можливість спілкуватися з Михайлом у будь-який час, а також приголомшило повернення однієї з учасниць, на яку ніхто не чекав. Про неординарні побачення, емоційні висловлення та напружену конкуренцію – читайте далі.

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Новий тиждень на "Холостяку" пройшов у стародавньому Львові. Дівчата поселилися у розкішному п'ятизірковому готелі:

Юля "Зайка" та Тетяна житимуть у номері з безлімітним баром.

Катерина та Джессіка отримали шанс організувати побачення, яке вони хочуть. Вони можуть для цього користуватися усією територією готелю.

Дарія та Ліза отримали 6 сертифікатів на СПА-процедур, якими поділилися з дівчатами.

Юлія у своєму номері знайшла мобільний телефон. Цілий тиждень вона матиме змогу спілкуватися з Михайлом у будь-який зручний час.

Розалі та Олександра у своєму номері знайшли запрошення на парне побачення. Адреса місця зустрічі з Михайлом була зашифрована в книжці.

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Побачення в бібліотеці з Олександрою та Розалі

"Холостяк" запросив дівчат в одну з найсучасніших бібліотек Львова. Михайло зазначив, що вважає Олександру та Розалі дуже розумними та ерудованими дівчатами, тому організував саме таке побачення. Вони вечеряли, пили шампанське, ділилися історіями з дитинства та багато сміялися.

Під час індивідуального спілкування з Заливакою Розалі розповіла, що в дитинстві в неї не було друзів. Оскільки вона відрізнялася зовнішністю від інших дітей, вони не хотіли спілкуватися, а одного разу навіть викинули в багнюку її особистий щоденник. Така історія розчулила "Холостяка". Також Розалі поділилася, що було багато подібних ситуацій – буллінгу, проте з часом вона не закривалася в собі й не плакала, а навчилася відповідати на всі образи. Михайло та Розалі змогли знайти спільну мову, "Холостяку" така душевна розмова запам'яталася.

Розмова з Олександрою значно відрізнялася від діалогу з Розалі, спершу була дуже напруженою. Михайло запідозрив учасницю в тому, що вона занадто красномовна. Проте дівчина зізналася, що в дитинстві в неї виявили онкологію, її дуже сильно боліла голова. На щастя, батькам Олександри вдалося знайти лікаря, який погодився прооперувати її, адже випадок був унікальний. Дівчині вдалося перемогти хворобу, повернутися в спорт. Вона не припиняє дякувати життю та тим, хто вірив в неї.

Вкінці побачення "Холостяк" зазначив, що тепер не вручатиме троянди на побаченнях. Свійй вибір він робитиме лише на церемоніях.

Поїздка лісом і романтична вечеря з Юлею

Михайло запросив Юлю на поїздку лісом. Ведучий Григорій Решетник допоміг влаштувати справжній квест, який допоможе більше дізнатися один про одного. Вони зупинялися біля дерев, на яких були червоні стрілки та відповідали на запитання, які були прикріплені на листку під стрілкою. Обоє поділилися своїми переживаннями та думками.

Після такої поїздки Михайло та Юлія відправилися в ресторан на романтичну вечерю. Під час розмови дівчина поділилася, що боїться не встигнути стати мамою і дуже сильно хоче сім'ю. "Холостяк" зізнався, що також прагне мати дітей і впевнений, що в нього буде син.

Юлія під час спілкування розповіла про втрату батьків, погрози від людей, яким їхній син був винен гроші. Одного разу батькам зателефонували і попросили приїхати на впізнання. Брата Юлі вбили. З того часу вона прагнула не розчарувати маму й тата, стати для них розрадою. Тепер вона хоче знайти чоловіка, який її по-справжньому кохатиме.

Дівчата у майстерні кераміці

У той час, як Михайло був на побаченні з Юлею, інші учасниці відправилися розмальовувати керамічні тарілки, на яких залишали послання "Холостяку".

Квест у кімнаті страху з Дарією

Михайло підготував для Даші побачення у кімнаті страху. Їх закрили у різних кімнатах. Для того, щоб звільнитися, дівчина мала знайти ключ, проте через страх не змогла зробити цього. "Холостяк" розірвав ланцюги, якими був прикутий, та допоміг якомога швидше вийти з цього квесту.

Після порції адреналіну, Михайло та Дарія відправилися у затишне місце, де мали атмосферну розмову біля каміна. "Холостяк" розповів, що вирішив відмовитися від походу в СПА і провести цей час тільки разом із нею. Дівчина зізналася, що такий жест їй дуже приємний, тому вона також вирішила показати свою симпатію та подарувала йому аромасвічку. Коли вони разом запалювали її, то загадали бажання. Фіналом побачення став палкий поцілунок, який завершив вечір на позитивній ноті.

Побачення з Катею та Джессікою

Дівчата мали можливість організувати таке побачення, яке вони захочуть. Учасниці вирішили розслабитися за допомогою СПА-процедур. Джессіка вирішила першою проявити увагу та запросила "Холостяка" на масаж. Їхнє спілкування було дуже чуттєвим та романтичним.

Згодом Катя запросила Михайла на плавання у басейні. У них було багато тактильності, оскільки "Холостяк" вчив дівчину плавати. Заливако зазначив, що дружба між Джессікою та Катею – це лише на словах. Насправді, між дівчатами є шалена конкуренція.

Катя хитра, постійно фліртує. Я відчуваю себе чоловіком поруч із нею і мені це подобається,

– наголосив "Холостяк".

Церемонія троянд

Анна Богдан після тривалого перебування на самоізоляції через інфікування коронавірусом повернулася на проєкт. Михайло одразу ж захотів поспілкуватися з нею. Розмова вийшла дуже легкою та приємно вразила "Холостяка", оскільки Аня відкрилася перед ним. Дівчина отримала першу троянду у 5 випуску.

Ліза під час особистої розмови з Заливакою поділилася, що їй дуже неприємна ситуація, яка склалася з дзвінком Михайла до Юлі. Єлизавета зізналася, в якийсь момент їй здалося, що все, що відбувається між ними – несправжнє.

Михайло не лише зробив свій вибір, але й намагався вгадати, хто автор кожної з керамічних тарілок, які цього тижня малювали дівчата. Одна з троянд належала Даші, яка вразила "Холостяка" на побаченні. Юлія також не залишалася без уваги Михайла та отримала бажану перепустку у наступний етап.

Заливако зізнався Джессіці, що вже має почуття до неї і досі відчуває тепло її рук на своєму тілі, тому не міг не дати їй троянду.

Розалі зробила подарунок "Холостяку" у вигляді блокнота для малювання. Такий сюрприз сподобався Михайлу. Також він зазначив, що вдячний за відкритість та щирість, що вони стали ближчими. Тому й вона отримала довгоочікувану троянду.

Ще однією дівчиною, з якою Михайло продовжить спілкування, стала Тетяна. Але й Юля "Зайка" надалі будуватиме стосунки з "Холостяком". Так само, як і Ліза та Катя.

У 5 випуску Заливако вирішив попрощатися з Олександрою, оскільки не побачив у її красномовсті щирості.