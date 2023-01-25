Переможниця "Холостяка-11" Богдан відповіла, які в неї стосунки з Михайлом Заливакою

На тлі розставань пар з проєкту "Холостяк" про своє особисте життя розповіла Анна Богдан. Вона розповіла, чи перебуває у стосунках з Михайлом Заливакою.

Романтичний проєкт "Холостяк" був майданчиком для створення нових стосунків для багатьох пар. Та в Україні жодні взаємини між героєм чи героїнею проєкту, та його переможцями, не склалися.

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Анна Богдан про стосунки з Заливако

На тлі обговорень розриву Даші Квіткової та Нікіти Добриніна, про стосунки з "Холостяком" Заливакою висловилась переможниця 11 сезону Анна Богдан. В інстаграм-сторіз дівчині зробили комплімент щодо їхньої пари з бізнесменом та запитали, чи є шанс усе повернути.

Скоро буде рік, як ми розійшлися. У кожного давно своє життя,

– відповіла дівчина.



Богдан про особисте життя / Фото з інстаграм-сторіз

Інші підписники поцікавилися, чи перебуває Богдан у стосунках з іншим. "Ні, зараз немає стосунків".

Богдан про особисте життя / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про стосунки Богдан і Заливаки