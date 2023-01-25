Переможниця "Холостяка-11" Богдан відповіла, які в неї стосунки з Михайлом Заливакою
Джерело:Анна Богдан
На тлі розставань пар з проєкту "Холостяк" про своє особисте життя розповіла Анна Богдан. Вона розповіла, чи перебуває у стосунках з Михайлом Заливакою.
Романтичний проєкт "Холостяк" був майданчиком для створення нових стосунків для багатьох пар. Та в Україні жодні взаємини між героєм чи героїнею проєкту, та його переможцями, не склалися.
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Анна Богдан про стосунки з Заливако
На тлі обговорень розриву Даші Квіткової та Нікіти Добриніна, про стосунки з "Холостяком" Заливакою висловилась переможниця 11 сезону Анна Богдан. В інстаграм-сторіз дівчині зробили комплімент щодо їхньої пари з бізнесменом та запитали, чи є шанс усе повернути.
Скоро буде рік, як ми розійшлися. У кожного давно своє життя,
– відповіла дівчина.
Богдан про особисте життя / Фото з інстаграм-сторіз
Інші підписники поцікавилися, чи перебуває Богдан у стосунках з іншим. "Ні, зараз немає стосунків".
Що відомо про стосунки Богдан і Заливаки
- Після завершення проєкту пара пробула разом близько року. У червні 2022 року Анна повідомила про розставання, зауваживши, що рішення приймала вона. Дівчина також категорично відкидала версію фанів про те, що їхні стосунки були контрактом.
- Щоправда, ще у серпні Анну та Михайла побачили разом у центрі Львова. Тоді вони ніжно обіймалися, після чого Заливако ніс обраницю на спині.
- Та згодом Богдан розповіла, що ніколи не підтримує спілкування з колишніми. Можливо, це примирення пари було тимчасовим.