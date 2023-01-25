Романтический проект "Холостяк" являлся площадкой для создания новых отношений для многих пар. Но в Украине никакие отношения между героем или героиней проекта и его победителями не сложились.
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Анна Богдан об отношениях с Заливако
На фоне обсуждений разрыва Даши Квитковой и Никиты Добрынина, об отношениях с "Холостяком" Заливакой высказалась победительница 11 сезона Анна Богдан. В инстаграм-сториз девушке сделали комплимент по поводу их пары с бизнесменом и спросили, есть ли шанс все вернуть.
Скоро будет год, как мы разошлись. У каждого давно своя жизнь,
– ответила девушка.
Богдан о личной жизни / Фото с инстаграм-сториз
Другие подписчики поинтересовались, находится ли Богдан в отношениях с другим. "Нет, сейчас нет отношений".
Богдан о личной жизни / Фото с инстаграм-сториз
Что известно об отношениях Богдан и Заливаки
- После завершения проекта пара пробыла вместе около года. В июне 2022 года Анна сообщила о расставании, заметив, что решение принимала она. Девушка также категорически отвергала версию фанатов о том, что их отношения были контрактом.
- Правда, еще в августе Анну и Михаила увидели вместе в центре Львова. Тогда они нежно обнимались, после чего Заливако нес избранницу на спине.
- Но потом Богдан рассказала, что никогда не поддерживает общение с прежними. Возможно, это примирение пары было временным.