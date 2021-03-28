Ніякої зустрічі не чекала, – ексдружина Богдана про перше побачення з "Холостяком"

У 4 випуску шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако запросив на індивідуальне побачення ексдружину Андрія Богдана Анну. Їхня зустріч відбулася онлайн, оскільки дівчина захворіла. Учасниця зізналася, що головний герой підкорив її сюрпризами, турботою і подарунками.

Під час зйомок проєкту "Холостяк" Анна Богдан захворіла на COVID-19, тому була змушена ізолюватися від учасниць і знімальної групи в одномісному готельному номері. Проте навіть хвороба не завадила Михайлу Заливаці запросити дівчину на перше індивідуальне побачення. Щоправда, їхня зустріч була віртуальна.

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Ексдружина Богдана Анна про побачення з "Холостяком"

Колишня дружина ексочільника Офісу президента Андрія Богдана зізналася, що коронавірус перенесла в легкій формі, однак самоізоляція зводила її з розуму. Побачення по скайпу стало для неї великою несподіванкою. Анна запевнила, що це не була постанова, адже перед "Холостяком" вона з'явилася в спортивному костюмі та без макіяжу.

Я була абсолютно неготова. У спортивному костюмі, без макіяжу і взагалі ніякої зустрічі не чекала. Цей вечір був сповнений несподіванок – починаючи від дзвінка по скайпу, закінчуючи трояндою,

– наголосила Анна Богдан.

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Вона додала, що Михайло Заливако підкорив її всім – увагою, яку проявив у період хвороби, вечерею, яку відправив кур'єром, трояндою і подарунком – коштовними сережками. Саме тому Анна відкрилася йому.

"Було дуже приємно, що Міша приготував вечерю та ще й відправив її мені. Турбота з його боку для мене була безцінна. Мені захотілося в той момент відкрити йому душу", – поділилася учасниця "Холостяка".

Нагадаємо, в 3 випуску шоу "Холостяк" Анна Богдан святкувала день народження. Тоді дівчата з будинку в лісі влаштували вечірку, на яку запросили Михайла. Однак чоловік не знав, хто іменинниця, тому приїхав лише з квітами, кульками і тортом. Головні подарунки він вручив згодом – індивідуальне побачення та сережки, які підібрав саме для Анни.