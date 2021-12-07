"Холостяк-10" Максим Михайлюк збив пішохода у Києві: в якому стані чоловік

Головний герой "Холостяка-10" Максим Михайлюк збив пішохода в центрі Києва, коли той переходив дорогу у недозволеному місці. Чоловіка з травмами госпіталізували.

ДТП сталася ввечері 4 грудня. Максим Михайлюк намагався зупинити автомобіль, однак не зміг і збив пішохода.

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Максим Михайлюк збив пішохода

Михайлюк їхав у бік Залізничного шосе, але раптом на проїжджу частину вулиці Бойчука вибіг чоловік. Максим натиснув на гальма, але було запізно. Чоловік потрапив під колеса автомобіля.

Я їхав, потім зупинився на світлофорі. Почали рухатися на зелене світло, поїхали, і тут різко з'явилися ці люди. Перебігали зліва на право,

– прокоментував Михайлюк.

Пішохода госпіталізували з серйозними травмами. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

У коментарі виданню "Сегодня", представники МВС повідомили, що така ДТП справді була.

Потерпілого пішохода госпіталізовано з травмою голови. На місці працювала слідчо-оперативна група,

– заявили у відомстві.

Та у поліції не спростували і не підтвердили той факт, що пішохід несподівано для водія вибіг на дорогу.

У сюжеті про ДТП, який опублікували на ютуб-каналі "Новини.LIVE", не згадують про публічність та прізвище пілота. Сам Максим у соціальних мережах також не розповідає про цей інцидент.

ДТП з зірками: