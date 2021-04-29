Злата Огнєвіч продовжує підкорювати серця прихильників. Вона ледь не щодня приголомшує красивими фотографіями та показує прихильницям варіанти красивих образів.

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Ніжний look Злати Огнєвіч

Для нової фотосесії артистка обрала ніжне вбрання. Вона позувала на камеру у білій сукні з легкої тканини, поверх якої одягнула піджак бежевого кольору з елегантним вирізом в зоні декольте. Талію Злата підкреслила тонким темно-зеленим ремінцем, а також доповнила образ капелюхом такого ж кольору.

Таке вбрання Огнєвіч поєднала з бежевими черевиками на підборах. Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Серед аксесуарів образ Злати довершили лаконічні довгі сережки та підвіска.



Романтичний образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

Особливої атмосфери фотосесії додав кінь, біля якого виконавиця позувала на одному з фото.

Вечір тихо догора… Мене надихає ця весна, хвилі авантюризму розливаються у повітрі! А що вас надихає?

– написала в публікації Злата.



Романтичний образ Злати Огнєвіч / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

У коментарях підписники співачки засипають її компліментами. Подібні дописи та стильні фотосесії подобаються аудиторії фоловерів Огнєвіч.