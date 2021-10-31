Телеглядачі 2 сезону шоу "Холостячка" були впевнені, що лікар-стоматолог Роман Васильєв дійде до фіналу. На першу вечірку він приїхав на білому коні, здійснивши мрію Злати Огнєвіч, й отримав троянду першого враження. Однак побачення в Одесі в 7 випуску стало для нього останнім.

Читайте також "Холостячка" 2 сезон 7 випуск: сніданок у ліжко, палкі поцілунки та перші зізнання в коханні

Співачка зрозуміла, що Роман чекає ідеальності від інших, а вона не збирається відповідати його сподіванням. Так, після гавайської вечірки вона відпустила його назавжди. Лише в особистому інстаграм-блозі "Холостячка" зізналась, що за кадром не змогла стримати сліз.

Церемонія сліз. Таку альтернативну назву я дала цій церемонії троянд. Завжди боляче відпускати, підбирати ті самі, потрібні слова. Мені так неприємно ранити інших, бо мене ранили багато разів,

– зізналась Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч на проєкті "Холостячка" / Фото з інстаграму співачки

​Не пропустіть Інтерв'ю з учасником "Холостячки" Романом Васильєвим: знайомство зі Златою, зйомки та побачення

Головна героїня "Холостячки" додала, що нарвалась на критику телеглядачок за те, що відправила Романа додому. Вона пояснила, що робить вибір на основі своїх почуттів, і зауважила, що тепер лікар-стоматолог вільний. Так, зірка дала "зелене світло" усім його прихильницям.

"До речі, дівчата, які дуже засмучені моїм вибором відправити Рому Васильєва додому, не дати йому троянду. Тепер ви можете йому написати, у вас мінус одна конкурентка", – додала співачка.

До слова, Роман відреагував на виліт з "Холостячки". Він зізнався, що мав почуття до Злати Огнєвіч, і йому було боляче від того, що його "відштовхують, повісивши ярлик".