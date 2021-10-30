"Холостячка" 2 сезон 7 випуск: сніданок у ліжко, палкі поцілунки та перші зізнання в коханні

У 7 випуску романтичного реаліті "Холостячка" боротьбу за серце Злати Огнєвіч продовжили шість чоловіків. Разом вони відправились до Одеси, де оселились в одному будинку з головною героїнею. Хто з учасників не проґавив свій шанс і зблизився зі співачкою, розкриваємо далі.

За сім тижнів проєкту "Холостячка" зрозуміла, з ким з учасників може побудувати стосунками за межами реаліті-шоу. З 16 претендентів вона залишила в проєкті лише шість. Як ці чоловіки підкорювали Злату Огнєвіч у випуску за 29 жовтня, читайте нижче.

Не пропустіть "Холостячка" 2 сезон 7 випуск: хто назавжди покинув проєкт

Заселення у будинок в Одесі

Перед заселенням у будинок Григорій Решетник запропонував дізнатися, наскільки чоловіки сумісні зі Златою в побуті. Так, вдалося з'ясувати, що співачка проти куріння, не любить їсти в ліжку, хоче інтиму шість разів на тиждень, не спить під кондиціонером, обожнює чистоту та мріє про лабрадора.

У результаті найбільше спільного в "Холостячки" з Романом. Йому дістався бонус – кімната, розташована найближче до головної героїні.

Важливо "Холостячка" 2 сезон: всі учасники романтичного шоу

Незаплановане побачення з Максом

У той час, як чоловіки чекали на ініціативу від Злати Огнєвіч, Максим проявив себе. Він запропонував їй зустріти захід сонця на безлюдному пляжі. За келихом вина учасник заявив, що відтепер буде використовувати кожну можливість, аби бути ближчим.

Він додав, що буде робити все, щоб зберегти пристрасть у стосунках. Ба більше, він зізнався, що закоханий. На зізнання Макса "Холостячка" відповіла ніжним поцілунком, який був красномовніше за будь-які слова.

До теми "Холостячка" 2 сезон 6 випуск: поцілунки, детектор брехні та пристрасні танці під дощем

"Кожний раз, коли ми бачимося з Максом, між нами скорочується дистанція. Наші стосунки розвиваються", – підсумувала Злата Огнєвіч.

Побачення Злати Огнєвіч з Максимом / Фото СТБ

​Цікаво Інтерв'ю з учасником "Холостячки": Максим Тарапата про почуття до Злати та дружбу після шоу

Індивідуальне побачення з Романом

На першу вечірку проєкту стоматолог приїхав на білому коні, відтак запропонував Златі покататися на морському узбережжі. Однак його романтичний задум провалився.

Річ у тому, що десь років тому на зйомках кліпу співачка звалилася з коня. Відтоді вона не сиділа в сідлі. Чоловік намагався допомогти "Холостячці" побороти страх, однак був таким наполегливим, що не звертав уваги на її істинні бажання.

Рома мене не чує, він мене не відчуває. У мене підіймався легкий гнів і протест, бо я відчула психологічний тиск,

– заявила артистка за кадром.

Роман дотиснув Злату так, що вона погодилась сісти на коня у воді. Ця прогулянка подарувала дівчині незабутні емоції, однак "м'яка сила" чоловіка її розчарувала.

Їхнє побачення продовжилося в ресторані з виглядом на море, однак атмосфера була напружена. "Холостячка" зауважила, що Роман під неї підлаштовується, намагається догодити. Так, романтики на побаченні було мало.

Побачення Злати Огнєвіч з Романом / Фото СТБ

Не пропустіть Інтерв'ю з учасником "Холостячки" Романом Васильєвим: знайомство зі Златою, зйомки та побачення

Сюрприз для Злати

Ведучий Григорій Решетник дозволив чоловікам залишити подарунки для Злати Огнєвіч у її кімнаті:

Максим – солодощі та смузі;

Андрій Задворний – книжку "Дюна";

Андрій Хвєткєвіч – свій фотоапарат Polaroid;

Олег – купальник;

Дмитро – квіти й себе.

Витівка Дмитра обурила суперників і шокувала "Холостячку". На спілкуванні тет-а-тет учасник розгубився. Він зізнався, що в дитинстві з нього сміялися через заїкання, тому зараз йому соромно висловлювати свої емоції.

Побачення з Олегом і Дмитром

Чоловіки організували для "Холостячки" побачення на воді – віндсерфінг. Дмитро та Злата одразу стали на дошку, тому їм вдалось поспілкуватися наодинці. Натомість Олег постійно падав, чим лише веселив головну героїню.

Дмитро та Олег на побаченні зі Златою Огнєвіч / Фото СТБ

Екстремальне побачення тріо продовжило на гідроскутерах. Першим красуню катав Дмитро, який посадив її за кермо. Він нарешті відкрився – був розкутим, проникливим і ніжним. Уже на безлюдному острові вони поцілувались вдруге.

Я почуваюсь щасливою жінкою поряд з Дімою. І мені це подобається, дуже подобається,

– заявила "Холостячка".

Цікаво Холостячка 2 сезон 5 випуск: побачення на Кіпрі та перші поцілунки сезону

Натомість Олегу того дня не щастило по всіх фронтах. Його гідроскутер зламався посеред моря, тому він не зміг покатати Злату й проґавив частину побачення на безлюдному острові.

До Дмитра та Злати Олег приєднався з претензіями, однак зумів приборкати свої емоції. На спілкуванні тет-а-тет чоловік зізнався, що покинув колишню, коли вона була вагітна, адже та нібито зраджувала його. Завдяки цій історії дівчина зрозуміла, що Олег – надійний, сильний і відповідальний.

Сніданок у ліжко від Макса

Максим знову не втратив нагоду здивувати Злату Огнєвіч – приготував сніданок з омлетом, сиром, гуакамоле і фруктами. Так, їхній ранок розпочався з пристрасних поцілунків і ніжностей у ліжку.

Максим скрізь перший, він найбільш ініціативний. Я ж жінка, мені подобається увага,

– поділилась "Холостячка".

Романтичний вчинок Макса розлютив чоловіків, які прийшли до Злати, аби запросити її на сніданок. Найбільше ревнощі вирували в Андрія Задворного, він не стримувався перед дівчиною. Однак "Холостячка" таки спустилась на кухню, але учасники всім своїм виглядом показували ненависть до конкурента.

Зустріч з Андрієм Задворним

Разом з Андрієм Задворним Злата Огнєвіч відправилась за рибою, яку вони мали б приготувати на вечерю. Чоловік став торгуватися з рибалкою, що її дуже розвеселило.

Вони встигли обговорити бурхливу реакцію Андрія на сніданок Макса. Ба більше, "Холостячка" відчула, що між ними стриманість і холодок. Учасник пояснив це ревністю, через яку він закривається. Однак після відвертого діалогу він вперше зізнався, що закоханий.

Злата Огнєвіч з Андрієм Задворним / Фото СТБ

Гавайська вечірка в будинку

"Холостячка" надихнула чоловіків на вечірку в гавайському стилі. Вони прикрасили будинок і приготували закуски. Натомість Дмитро запропонував Златі спекти піцу. Увесь процес вона робила його руками, а він виконував її вказівки з заплющеними очима. Це дуже зблизило пару – як фізично, так і морально.

Наступним себе проявив Олег. Він покликав дівчину на майстер-клас з приготування коктейлів. На індивідуальному спілкуванні чоловік зрозумів, що їх об'єднує любов до подорожей. Натомість Андрій Хвєткєвіч вигадав конкурс пародій. Усе завершилося пінною вечіркою та латиноамериканськими танцями.

Перчинки додав ведучий "Холостячки" Григорій Решетник. Він запропонував відверто висловити свої претензії до Злати. Єдиний, хто був щирим, – Дмитро. Йому здалось дивним те, що вона дивиться на нього, так само як на інших учасників. Співачка ж заявила, що вона не буде виправдовуватися за жоден зі своїх вчинків.

Вечірка в гавайському стилі в Одесі / Фото СТБ

Церемонія троянд

Церемонію троянд Злата Огнєвіч влаштувала просто на гавайській вечірці. Вона вручила п'ять бутоньєрок – Максиму, Дмитру, Андрію Задворному, Андрію Хвєткєвічу та Олегу, натомість Романа відправила додому.