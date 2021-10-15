З кожним тижнем чоловіків на проєкті "Холостячка" залишається все менше, тому їхні зустрічі з головною героїнею стають все гарячішими. На Кіпрі для Злати Огнєвіч по-новому відкрились три учасники, а з двома з них вона поцілувалась!

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Турнір за побачення з "Холостячкою"

На початку 5 випуску Злата Огнєвіч вирішила перевірити, як чоловіки поєднують силу з інтелектом. 10 претендентів на її серце розділились на дві групи. У першій найкраще себе проявили чемпіон з фридайвінгу Андрій Хвєткєвіч і підприємець Максим Тарапата, якому "Холостячка" віддала бутоньєрку.

У другій групі, на думку співачки, зібрались усі атлети проєкту. Найшвидшим з них став Дмитро Шевченко.

Головні призи – побачення зі Златою на Кіпрі – дістались Андрію Задворному та Дмитру Шевченку, а шанс на індивідуальну зустріч отримав Олександр Борзенко.

Образ Злати Огнєвіч на турнірі / Фото СТБ

Учасники "Холостячки" на турнірі / Фото СТБ

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Побачення з Олександром на Кіпрі

Мужній поліціянт запропонував Златі Огнєвіч активне побачення в ущелині з водоспадом. Він зумисне спланував зустріч так, аби час від часу носити її на руках. На диво, Олександр зробив безліч вдалих кадрів, зірку вразив його талант фотографа.

Індивідуальне побачення вони продовжили в автентичному селищі. Місцева жителька навчила їх готувати чурчхелу – одну з улюблених солодощів Злати. Після кулінарного експерименту на пару чекала романтична вечеря і чуттєвий танець під живу музику.

Злата Огнєвіч на побаченні з Олександром / Фото СТБ

"Холостячка" підготувала поліціянту відповідь на "допит" з фото – роздрукувала світлини з соціальних мереж, аби дізнатися про його минуле. На цьому побаченні співачка зробила висновок, що Сашко тікає від проблем і не вміє приймати поразки. Крім того, вона вкотре переконалась, що його небезпечна робота відбивається на стосунках.

Зауважимо, Злата Огнєвіч прийняла рішення не вручати бутоньєрки на побаченнях, а чекати церемонії троянд. Так, Олександр не отримав троянду.

Парне побачення з Дмитром і Андрієм на Кіпрі

Для чоловіків Злата Огнєвіч підготувала побачення на фермі з віслюками. Там на них чекало нове змагання на швидкість і витримку:

нарвати для "Холостячки" букет квітів;

взаємодіяти з віслюками – одягнути сідло й верхи перегнати суперника;

приготувати традиційну страву Кіпру – купепки;

вивчити традиційний танець Кіпру з ситом і склянкою.

Учасники "Холостячки" здобули однакову кількість балів, тому обоє продовжили побачення зі співачкою на романтичній вечері біля моря. Так, Злата Огнєвіч дізналась, що Дмитро більш хазяйновитий – готовий готувати й допомагати в побуті.

На тет-а-теті Дмитро зізнався, що ревнує Злату Огнєвіч до конкурентів, і показав свою слабкість – відкрився. "Холостячка" піддалась емоціям і поцілувала чоловіка. Так, відбувся перший поцілунок сезону!

Поцілунок Злати Огнєвіч і Дмитра Шевченка / Фото СТБ

Натомість Андрій розповів про стосунки, які були в нього після розлучення з дружиною. З ексдівчиною вони навіть зробили парні татуювання. Однак учасник реабілітувався – зізнався в почуттях до Злати Огнєвіч. Він не стримався і солодко поцілував співачку.

Поцілунок Злати Огнєвіч та Андрія Задворного / Фото СТБ

​Цікаво Інтерв'ю з учасником "Холостячки" Романом Васильєвим: знайомство зі Златою, зйомки та побачення

Спонтанне побачення з Романом

На вечері з Дмитром і Андрієм Златі Огнєвіч передали записку з запрошенням на побачення на Кіпрі. Як з'ясувалось, сміливцем виявився Роман Васильєв. Він запропонував їй зайнятися снорклінгом – плаванням під водою з маскою і дихальною трубкою. На жаль, їм вдалось побачити лише водорості, жодних риб.

На індивідуальному побаченні стоматолог прокоментував заяву "Холостячки" про його ідеальність. Він запевнив, що не хоче бути правильним для всіх – лише для сім'ї та близьких.

Після снорклінгу пара спробувала флайборд. Аби Злата почувалась впевненіше, першим на екстремальну розвагу наважився Роман. Чоловіку вдалось її надихнути. Не одразу, але "Холостячці" вдалось стати на флайборд.

Злата Огнєвіч на побаченні з Романом / Фото СТБ

Романтична зустріч Злати та Романа завершилася вечерею, за якою вони обговорили попередні стосунки та дитинство. Стоматолог подарував їй нову підвіску, запросив покупатися в басейні й ледь не поцілував.

Тест від Злати Огнєвіч

"Холостячка" вирішила з'ясувати, з ким з чоловіків у неї схожі пріоритети.

Андрій Хвєткєвіч присвячує роботі всього 10% власного часу, тоді як Олександр Борзенко – 55%.

Найбільше часу Златі Огнєвіч готовий приділяти 25-річний Влад Ясько – 33%, найменше ж – Андрій Хвєткєвіч (17%).

Церемонія троянд

На церемонії троянд Злата вручила 8 бутоньєрок, оскільки свою троянду Максим забрав після першого випробування 5 випуску. Шоу "Холостячка" назавжди покинув один з фаворитів – ​Олександр Борзенко. Так, шлях на проєкті продовжили 9 учасників.

Злата Огнєвіч на церемонії троянд / Фото СТБ