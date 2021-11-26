"Холостячка" 2 сезон 11 випуск: Злата познайомила з рідними, а ексучасник увірвався на церемонію

Другий сезон проєкту "Холостячка" добігає кінця. В 11 випуску Злата Огнєвіч познайомила трьох чоловіків зі своєю сім'єю. Найсуворішим у родині зірки виявився батько-військовий. Якими питаннями він вибив з колії претендентів на серце доньки, а хто встояв проти його штурму, дізнавайтесь у нашому матеріалі.

У п'ятницю, 25 листопада, на екрани вийшов один з найочікуваніших випусків реаліті-шоу "Холостячка", в якому Злата Огнєвіч привела трьох учасників у свій дім. На чоловіків – Дмитра Шевченка, Макса Тарапату та Андрія Задворного – чекав справжній допит від рідних співачки – мама Галини, тата Леоніда, сестри Юлії та її бойфренда Євгена. Чи готова сім'я віддати зірку заміж бодай за одного з них, розкриваємо нижче.

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Знайомство Макса з сім'єю Злати Огнєвіч

Максим Тарапата – перший, кого "Холостячка" наважилась представити родині. Перед зустріччю він влаштував Златі розкішний сюрприз – привів дівчину в ювелірну майстерню, аби разом виготовити кольє з парою птахів. Учасник сподівається, що ця прикраса стане символом вірності в їхніх стосунках.

Злата Огнєвіч з Максом у ювелірній майстерні / Фото СТБ

після подій 2013 року Злата Огнєвіч втратила роботу – не було ані корпоративів, ані концертів. Щоб розрахуватися з музикантами вона продала всі свої коштовності.

Сім'я артистки тепло прийняла Максима. Він завалив пані Галину подарунками, тому підкорив її з першого погляду. На спілкуванні з батьком Злати, за приготуванням шашлику, учасник заявив, що любить його доньку. Пана Леоніда це насторожило, але він повірив у щирість цих почуттів.

Від батька Злати Макс дізнався, що вона не могла побудувати сім'ю, бо жоден з кавалерів не приймав її сценічну кар'єру. Натомість мама дівчини попередила, що її донька дуже вперта, адже вдалась у тата.

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Якщо батьки "Холостячки" були м'якими з чоловіком, то сестра Юлія влаштувала справжній допит. Її збентежило те, що Макс не буде боротися за Злату, якщо вона не вибере його у фіналі. На думку дівчини, це свідчить про те, що почуття не такі сильні.

Я в захваті. Було так легко й природно спілкуватися з твоїми рідними, так одразу прийняли мене,

– підсумував Макс.

Після зустрічі з батьками Златі Огнєвіч здалось, що учасник під неї підлаштовується, розчиняється у ній. Однак Макс це заперечив.

Злата Огнєвіч з Максом на знайомстві з батьками / Фото СТБ

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Знайомство Діми з сім'єю Злати Огнєвіч

минулого року Злата Огнєвіч забрала батьків з окупованого Криму . Їм вдалось продати нерухомість в Судаку й купити приватний будинок під Києвом.

З Дмитром "Холостячка" зустрілась на Пішохідному мосту в Києві. Він запропонував спробувати банджі-джампінг удвох. Проте сюрприз провалився – через страх дівчина спасувала. Чоловік вчинив гідно – підтримав її, але Злата назвала це "ганьбою року".

Злата Огнєвіч на побаченні з Дмитром / Фото СТБ

Після емоційного побачення Дімі було важко йти на контакт з рідними співачки, але вона всіляко його підтримувала. Учасник розслабився після того, як Злата Огнєвіч розхвалила його за досягнення у спорті й розповіла, що вони з її батьком земляки – обоє з Олександрії.

Пані Галина запросила чоловіка на прогулянку з песиком, під час якої вони обговорили вкрай інтимні запитання:

мама Злати дізналась, що останні півтора року Дмитро самотній, але давно мріє про сім'ю з дружиною і дітьми;

з дружиною і дітьми; вона зрозуміла, що в бізнесмена чудові стосунки з батьками, братом і племінницею;

пані Галина розсекретила, що Злата шукає чоловіка, схожого на батька – чесного, надійного, цілеспрямованого, з почуттям гумору.

Діма – це людина, яка прийшла вирішувати свою долю. Хочеться вірити, що він буде тією надійною опорою, на яку вона зможе покластися,

– наголосила мама "Холостячки".

Натомість батька насторожило те, що Дмитро не планує купувати своє житло в Києві. Це нібито свідчить про його неготовність до серйозних стосунків. Ба більше, на його думку, чоловік дуже ревнивий, тому захоче підлаштувати Злату під себе.

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Сімейний день завершився традиційним допитом від Юлії. Дівчина запідозрила, що на "Холостячку" Діма прийшов за піаром і впізнаваністю, однак він це заперечив. Крім того, сестра Злати не відчула, що чоловік по-справжньому закоханий.

Діма дуже гідно тримав удар. Молодець, я ним пишаюсь,

– зауважила "Холостячка".

Злата Огнєвіч з Дімою на знайомстві з батьками / Фото СТБ

Знайомство Андрія з сім'єю Злати Огнєвіч

Перед зустріччю з батьками Злати Андрій наважився попрощатися з минулим – звести парне татуювання, яке зробив з колишньою дівчиною. "Холостячка" оцінила цей вчинок.

Злата Огнєвіч з Андрієм у тату салоні / Фото СТБ

Далі вона запросила його на картинг з сестрою і її бойфрендом Євгеном. Він підкорив дівчину шаленою енергетикою та ефектною зовнішністю, адже нібито Златин типаж. Юлію вразило те, що Андрій досі сумнівається в головній героїні. На його думку, "Холостячка" для неї – це стовідсотковий піар, а від чоловіка їй потрібна тільки дитина, а не повноцінна сім'я.

У домі пан Леонід запропонував посмажити рибу, яку довелось чистити його ймовірному зятю. Він справив на чоловіка не надто хороше враження, адже видався нехазяйновитим і легковажним. На тет-а-теті з мамою Злати Андрій відверто зізнався, що поки не готовий до дітей зі Златою.

Я побачила врівноважену спокійну людину,

– прокоментувала пані Галина.

Після знайомства з сім'єю "Холостячка" влаштувала Андрію "розбір польотів". Її дуже розчарувало, що він не впевнений у щирості її намірів на проєкті. Чоловік не став виправдовуватися й підтвердив свої сумніви.

Злата Огнєвіч з Андрієм / Фото СТБ

Після знайомства з трьома учасниками "Холостячки" сім'я Злати Огнєвіч зробила свої висновки:

Максим Тарапата найбільше сподобався мамі та сестрі головної героїні, адже видався наповненим, глибоким і надійним. Натомість пан Леонід вважає, що чоловік підлаштовується під його доньку, щоб перемогти в проєкті;

найбільше сподобався мамі та сестрі головної героїні, адже видався наповненим, глибоким і надійним. Натомість пан Леонід вважає, що чоловік підлаштовується під його доньку, щоб перемогти в проєкті; Андрій Задворний підкорив рідних співачки своїм життєвим досвідом, бо вже був одружений і виховує донечку. Вони схарактеризували його як серйозного і відповідального;

підкорив рідних співачки своїм життєвим досвідом, бо вже був одружений і виховує донечку. Вони схарактеризували його як серйозного і відповідального; Дмитро Шевченко викликав найбільше сумнівів у родини Злати. Сестра співачки переконана, що в них немає нічого спільного, а мамі здається, що учасник не закоханий в її доньку.

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Церемонія троянд

На церемонію троянд перед фіналом "Холостячки" увірвався Роман Свечкоренко, якого Злата Огнєвіч випровадила в 6 випуску. Вона дозволила психологу повернутися на проєкт у будь-який момент, якщо він офіційно оформить розлучення з ексдружиною.

Першим бутоньєрку отримав Дмитро Шевченко, бо головну героїню "шалено тягне" до нього. Другим був Андрій Задворний, стосунки з яким вона хоче розвивати. Так, Максим Тарапата покинув шоу за крок до фіналу, а Роман отримав третю бутоньєрку та шанс на побачення в 12 випуску.