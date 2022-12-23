Переможець "Холостячки-2" зі Златою Огнєвіч показався з новою коханою: романтичне фото
Джерело:Злата Огнєвіч
Переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч Андрій Задворний опублікував романтичне фото. Він показався з новою коханою.
Поки шанувальники романтичного реаліті-шоу пильно спостерігають за розвитком стосунків Алекса Топольського з учасницями "Холостяка", стало відомо про нові стосунки переможця "Холостячки-2". Андрій Задворний заінтригував новими стосунками.
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Андрій Задворний має нові стосунки
Переможець реаліті-шоу, у якому брала участь співачка Злата Огнєвіч, опублікував романтичне фото на особистій сторінці. Андрій Задворний сидів на тлі заходу сонця в обіймах з невідомою дівчиною.
Пару сфотографували разом зі спини, тому обличчя коханої Андрія не видно. Ймовірно, він не хоче говорити про свої стосунки. У підписі до кадру він залишив тільки емоджі у вигляді серця.
Андрій Задворний з дівчиною / Фото з інстаграму Андрія Задворного
Деякі шанувальники запідозрили, що насправді Андрій міг зробити фото з донькою. Але він спростував ці думки, написавши, що дівчинка набагато нижча зростом. Фани бажають Задворному щирого кохання.
- "Яке тепле фото. Андрію, любові тобі чистої та справжньої. Хай поруч буде та, яка завжди буде за тебе, поруч з тобою і на твоїй стороні при будь-яких обставинах";
- "Зичу вам всього найкращого з тою людиною, яка поруч з вами!!!";
- "Сподіваюся, що ці відносини виправдають ваші очікування! Взаємного та щирого кохання вам";
- "Щасливого та взаємного кохання";
- "Гарне фото";
- "Андрію, вітаю! Щоб все було так, як хочеш ти. Щоб тебе кохали та цінили".
Як завершився 2 сезон "Холостячки"
У фіналі романтичного проєкту Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Але поза камерами їхні стосунки тривали недовго – через півтора місяця переможець шоу зізнався, що не кохає артистку.
Цей розрив був дуже болючим для Злати, вона навіть зверталась з цього приводу до фахівця. Але зірка продовжила спілкування з іншим учасником – Максимом Тарапатою. Вони часто з'являються разом на публіці, але про стосунки не говорять.