Переможець "Холостячки-2" зі Златою Огнєвіч показався з новою коханою: романтичне фото

Переможець "Холостячки" зі Златою Огнєвіч Андрій Задворний опублікував романтичне фото. Він показався з новою коханою.

Поки шанувальники романтичного реаліті-шоу пильно спостерігають за розвитком стосунків Алекса Топольського з учасницями "Холостяка", стало відомо про нові стосунки переможця "Холостячки-2". Андрій Задворний заінтригував новими стосунками.

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Андрій Задворний має нові стосунки

Переможець реаліті-шоу, у якому брала участь співачка Злата Огнєвіч, опублікував романтичне фото на особистій сторінці. Андрій Задворний сидів на тлі заходу сонця в обіймах з невідомою дівчиною.

Пару сфотографували разом зі спини, тому обличчя коханої Андрія не видно. Ймовірно, він не хоче говорити про свої стосунки. У підписі до кадру він залишив тільки емоджі у вигляді серця.



Андрій Задворний з дівчиною / Фото з інстаграму Андрія Задворного

Деякі шанувальники запідозрили, що насправді Андрій міг зробити фото з донькою. Але він спростував ці думки, написавши, що дівчинка набагато нижча зростом. Фани бажають Задворному щирого кохання.

"Яке тепле фото. Андрію, любові тобі чистої та справжньої. Хай поруч буде та, яка завжди буде за тебе, поруч з тобою і на твоїй стороні при будь-яких обставинах";

"Зичу вам всього найкращого з тою людиною, яка поруч з вами!!!";

"Сподіваюся, що ці відносини виправдають ваші очікування! Взаємного та щирого кохання вам";

"Щасливого та взаємного кохання";

"Гарне фото";

"Андрію, вітаю! Щоб все було так, як хочеш ти. Щоб тебе кохали та цінили".

Як завершився 2 сезон "Холостячки"

У фіналі романтичного проєкту Злата Огнєвіч обрала Андрія Задворного. Але поза камерами їхні стосунки тривали недовго – через півтора місяця переможець шоу зізнався, що не кохає артистку.

Цей розрив був дуже болючим для Злати, вона навіть зверталась з цього приводу до фахівця. Але зірка продовжила спілкування з іншим учасником – Максимом Тарапатою. Вони часто з'являються разом на публіці, але про стосунки не говорять.