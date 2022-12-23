Пока поклонники романтического реалити-шоу пристально наблюдают за развитием отношений Алекса Топольского с участницами "Холостяка", стало известно о новых отношениях победителя "Холостячки-2". Андрей Задворный заинтриговал новыми отношениями.

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Андрей Задворный имеет новые отношения

Победитель реалити-шоу, в котором участвовала певица Злата Огневич, опубликовал романтическое фото на личной странице. Андрей Задворный сидел на фоне заката в объятиях с неизвестной девушкой.

Пару сфотографировали вместе со спины, поэтому лицо любимого Андрея не видно. Вероятно, он не хочет говорить о своих отношениях. В подписи в кадр он оставил только эмоджи в виде сердца.



Андрей Задворный с девушкой / Фото из инстаграма Андрея Задворного

Некоторые поклонники заподозрили, что Андрей мог сделать фото с дочерью. Но он опроверг эти мысли, написав, что девочка гораздо ниже роста. Фаны желают Задворной искренней любви.

"Какое теплое фото. Андрей, любви тебе чистой и настоящей. Пусть рядом будет та, которая всегда будет за тебя, рядом с тобой и на твоей стороне при любых обстоятельствах";

"Желаю вам всего лучшего с тем человеком, который рядом с вами!!!";

"Надеюсь, что эти отношения оправдают ваши ожидания! Взаимной и искренней любви вам";

"Счастливой и взаимной любви";

"Красивое фото";

"Андрей, поздравляю! Чтобы все было так, как хочешь ты. Чтобы тебя любили и ценили".

Как завершился 2 сезон "Холостячки"

В финале романтического проекта Злата Огневич избрала Андрея Задворного. Но вне камер их отношения длились недолго – через полтора месяца победитель шоу признался, что не любит артистку.

Этот разрыв был очень болезненным для Златы, она даже обращалась по этому поводу к специалисту. Но звезда продолжила общение с другим участником – Максимом Тарапатой. Они часто появляются вместе на публике, но об отношениях не говорят.